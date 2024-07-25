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Нацбанк заборонив видавати кредити лудоманам

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Нацбанк заборонив видавати кредити лудоманам
Кредитодавці до укладення договору про споживчий кредит повинні перевірити наявність інформації про людину в Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів або участь в азартних іграх
фото з відкритих джерел

Особи, які перебувають в реєстрі лудоманів не зможуть більше отримати кредит від банку

Національний банк України заборонив укладати договір про споживчий кредит з особами, які включені до спеціального реєстру лудоманів та які використовували кредитні кошти для внесення ставок. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

З 25 липня 2024 року бюро кредитних історій, які уклали договори про інформаційну взаємодію з Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей, матимуть змогу отримати доступ до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів або участь в азартних іграх.

Так, кредитодавці до укладення договору про споживчий кредит повинні перевірити наявність інформації про людину в Реєстрі шляхом звернення до бюро кредитних історій.

Як зазначає пресслужба НБУ,  бюро кредитних історій передаватимуть безоплатно кредитодавцям відомості щодо осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів або участь в азартних іграх, та використання ними кредитних коштів для внесення ставок.

«З метою забезпечення виконання вимог закону України «Про споживче кредитування» Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей вже здійснила організаційні та технічні заходи для реалізації доступу бюро кредитних історій до реєстру. Інформація про осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, вноситься до реєстру уповноваженим органом за результатами розгляду відповідної заяви», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, комерційні банки вже почали в додатках розсилати повідомлення про обмеження кредитування.

Національний банк України запровадив заборону на проведення платіжних операцій на рахунки організаторів азартних ігор за рахунок коштів, отриманих на умовах кредиту
Національний банк України запровадив заборону на проведення платіжних операцій на рахунки організаторів азартних ігор за рахунок коштів, отриманих на умовах кредиту
скріншот

Нагадаємо, Національний банк України запроваджує заборону на проведення платіжних операцій на рахунки організаторів азартних ігор за рахунок коштів, отриманих на умовах кредиту.

Раніше Кабінет міністрів України заборонив будь-яку рекламу азартних ігор та букмекерських контор. Обмеження діятимуть до набуття чинності закону про боротьбу з ігровою залежністю. Про це йдеться у постанові КМУ №583.

До слова, 4 квітня Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні схвалив законопроєкт N9256-д «Про внесення змін до деяких законів України щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей». Законопроєкт передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за гральним бізнесом.

Також президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 20 квітня, яке стосується роботи онлайн-казино. Відповідний указ оприлюднено на офіційному сайті президента.

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Теги: кредит НБУ Нацбанк лудоманія азартні ігри

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