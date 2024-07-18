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В Україні зріс попит на готівку: роз'яснення Нацбанку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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В Україні зріс попит на готівку: роз'яснення Нацбанку
Темпи зростання готівки в обігу цьогоріч пов’язані насамперед із сезонними факторами
фото з відкритих джерел

Перебої з енергоживленням стимулюють громадян мати певний запас готівки

За шість місяців поточного року гривневих банкнот стало на 4,8% (на 36,5 млрд грн) більше, ніж було на початку року. Так, у готівковому обігу станом на 1 липня перебувало 800,9 млрд грн (на 01.01.2024 – 764,4 млрд грн). Про це повідомляє Нацбанк. 

Зокрема, темпи зростання готівки в обігу цьогоріч залишаються невисокими та пов’язані насамперед із сезонними факторами.

«Адже традиційно влітку пожвавлюється попит на готівку. Крім того, перебої з енергоживленням, спричинені атаками Росії на енергетичну інфраструктуру України, стимулюють громадян мати певний запас готівки», – йдеться в повідомленні. 

В НБУ уточнили, що в готівковому обігу перебуває 2,7 млрд банкнот на загальну суму 793,5 млрд грн, а також 14,7 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 7,3 млрд грн.

На одну людину в країні, станом на 1 липня, припадало: 65 банкнот і 181 платіжна розмінна та обігова монета (на 1 січня 2024 року – 66 та 177 відповідно).

Найбільше в обігу банкнот номіналом 500 гривень, монет – номіналом 10 копійок (28,3 % та 28,1 % від загальної кількості в обігу відповідно). Найменше – банкнот номіналом 50 гривень та монет номіналом 10 гривень (4,5% та 1,6% від загальної кількості в обігу відповідно).

Структура готівки в обігу
Структура готівки в обігу
фото: НБУ

Нагадаємо, аби мінімально «зарядити квартиру» потрібно мати зарядну станцію приблизно на 800 Вт потужності. Якщо ж необідно повністю заживити всі електроприлади – знадобиться станція вже на 2 кВт.

До слова, за перші п'ять місяців 2024 року українські банки продемонстрували вражаючі фінансові результати, попри збільшення податку на прибуток. 63 банки країни сукупно заробили майже 68 млрд грн прибутку після оподаткування, що на 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Теги: Нацбанк НБУ гривня гроші українці

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