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Підвищення зарплат, брак працівників. Бізнес дав прогноз на 2024 рік

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Підвищення зарплат, брак працівників. Бізнес дав прогноз на 2024 рік
За результатами опитування, очікується, що темпи зростання витрат на оплату праці одного найманого працівника сповільняться
Фото з відкритих джерел

 Український бізнес очікує на збільшення зарплат протягом наступного року

Керівники українських підприємств прогнозують зростання заробітних плат у найближчі 12 місяців, але з меншим оптимізмом, ніж раніше. Про це свідчать результати опитування «Ділові очікування підприємств України», проведеного Національним банком України  у другому кварталі 2024 року.

Хоча більшість підприємств все ще очікують підвищення зарплат, темпи зростання витрат на оплату праці одного працівника, за прогнозами, будуть нижчими, ніж очікувалося раніше. Баланс відповідей склав 54,8% у другому кварталі, порівняно з 62,6% у першому кварталі 2024 року.

Прогноз
Прогноз
bank.gov.ua

Посилилися також негативні очікування щодо зміни кількості працівників на підприємствах у наступному році. Баланс відповідей склав «мінус» 10,7%, порівняно з «мінус» 6,3% у попередньому кварталі. Це свідчить про те, що деякі підприємства планують скорочувати персонал. Негативний вплив війни, високих цін на енергоносії та сировину, а також курсових коливань та браку кваліфікованих працівників продовжує позначатися на діловій активності. Підприємства прогнозують незначне зменшення обсягів виробництва та скорочення персоналу. Водночас спостерігається поліпшення інфляційних очікувань та збереження інтересу до інвестиційних видатків на модернізацію виробництва. Бізнес також очікує зростання експорту, що може свідчити про пошук нових ринків збуту в умовах війни.

Результати опитування
Результати опитування
bank.gov.ua

Найвищі очікування щодо зростання зарплат зберігаються у підприємств сільського господарства. Це може бути пов'язано з дефіцитом робочої сили в цьому секторі та необхідністю залучати працівників вищими зарплатами.

Прогнози уряду та НБУ

  • Міністерство економіки прогнозує зростання середньої зарплати у 2024 році до 20 581 гривень, а реальної зарплати (скоригованої на інфляцію) – на 12%.
  • Національний банк України вказує на дефіцит робочої сили в Україні як на один з факторів, що змушує підприємства підвищувати зарплати.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки визначив, що індексація пенсій відбуватиметься щороку з 1 березня.

Тим часом у липні підвищаться пенсії для деяких людей. Серед них – українці, яким виповнилося 70, 75 і 80 років. Як повідомлялося, щоб не втратити пенсію чи частину виплат, кожен громадянин має вчасно надати необхідну інформацію Пенсійному фонду України (ПФУ).

До слова, від 2025 року вихід на пенсію для українців стане складнішим через посилення вимог. Так, 2023 року для виходу на заслужений відпочинок у 60 років громадянам було достатньо накопичити 30 років страхового стажу, але від 2024 року ця вимога посилилася до 31 року. Наступного року це число збільшиться ще на один рік, і щоб вийти на пенсію, доведеться відпрацювати вже 32 роки.

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Теги: українці відпочинок бізнес Національний банк

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