Ціни на газ у Європі знову злетіли: Bloomberg пояснив, що відбувається

Ризик ескалації війни на Близькому Сході штовхає ціни догори

Європейські ціни на природний газ піднялися, оскільки зростання геополітичних ризиків на Близькому Сході підживлює занепокоєння щодо постачання палива. Про це пише Bloomberg.

Порівняльні ф’ючерси на поставку у вересні зросли на 2,2%, встановившись на п’ятитижневому максимумі, оскільки трейдери хвилюються щодо своєї здатності створювати запаси на зиму.

«Подальша ескалація на Близькому Сході показує, наскільки швидко газ може підскочити за день», – сказала енергетичний стратег Rabobank Флоренс Шміт, посилаючись на еталонну ціну в Амстердамі. Голландські ф'ючерси, які є еталоном європейського газу, зросли на 2,4% до 35,91 євро за мегават-годину.

Занепокоєння щодо можливої ​​ескалації на Близькому Сході пожвавлює ризикові настрої в той час, коли трейдери вже зіткнулися з жорсткішою конкуренцією з іншими великими покупцями скрапленого природного газу, такими як Китай та Єгипет. Газовий ринок Європи виявився чутливим до перебоїв у постачаннях цього літа, в основному тому, що тепер він залежить від постачання з усього світу.

«Відповідно до даних відстеження суден, зібраних Bloomberg, у липні потоки газу до Європи були приблизно на 30% нижчими, ніж у середньому. Хоча складські приміщення в регіоні підвищуються на сезон, цього тижня на більшій частині континенту панує більш спекотна погода, що підвищує попит на кондиціонери», – пояснює Bloomberg.

Цікаво, що газове родовище «Слейпнер» у Норвегії стало на незапланований ремонт через «технологічні проблеми», водночас потоки газу з країни зросли в останні тижні, стримуючи подальше зростання цін.

Тим часом австрійська компанія OMV AG заявила, що забронювала нові трубопровідні потужності через Німеччину, прагнучи убезпечити свої постачання енергоносіїв на випадок подальших перебоїв із російськими постачаннями до регіону. Австрія і Словаччина є основними європейськими імпортерами трубопровідного газу з РФ, що залишилися, після того, як два роки тому «Газпром» скоротив постачання до Німеччини та інших країн.

«Короткострокова торгівля газом змінилася», – сказав керівник відділу торгівлі швейцарської комунальної компанії Axpo Solutions AG Марко Заальфранк, додавши, що тепер вона більше «керується настроями».

Нагадаємо, польський енергетичний концерн Orlen пригрозив, що заарештує платежі, які надходять до «Газпрому» за російський газ від компаній з Угорщини, Австрії та Словаччини. Крім того, Orlen вимагає відшкодувати збитки, які він зазнав через перекриття постачання російського газу. 2022 року концерн відмовився оплачувати ресурс у рублях, оскільки за контрактом значилася інша валюта, але «Газпром» зупинив прокачування блакитного палива.