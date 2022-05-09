Окупанти готують хімічну атаку на «Азовсталі» – місцевий депутат

У місті перебуває велика кількість цивільного населення, яке також постраждає від хімічної зброї

У Маріуполі попереджають місцевих мешканців, аби із завтрашнього дня вони не виходили на вулиці

Російські окупанти готуються 11 травня застосувати хімічну зброю проти українських захисників на території «Азовсталі» у Маріуполі. Про це повідомив депутат міської ради Маріуполя Олександр Лашин у Facebook.

«Щойно мені стало відомо – вийшли люди з Маріуполя на контакт – що 11 числа готують велику хімічну атаку на «Азовсталь».

У Маріуполі попереджають місцевих мешканців, аби із завтрашнього дня вони не виходили на вулиці: наших хлопців, наших героїв хочуть викурити з «Азовсталі» – у них нічого не виходить, і вони ось хочуть застосувати такі «геноцидні» речі, як хімічна зброя, дуже потужна».

Лашин закликав міжнародну спільноту, Організацію Об’єднаних Націй і Міжнародний комітет Червоного Хреста не допустити використання хімічної зброї російськими військовими на території Маріуполя.

За його словами, в місті перебуває велика кількість цивільного населення, яке також постраждає від хімічної зброї.

Лашин не пояснив, від кого конкретно він отримав цю інформацію. Імовірно, депутат сконтактував із кимось, хто перебуває в Маріуполі, і отримав інструкцію не виходити з дому від колаборантської адміністрації в місті.

Як раніше повідомлялося, після того, як колона ООН виїхала за межі Донецької області, окупанти почали штурм «Азовсталі». До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що, за висновками керівництва Збройних Сил України, на сьогодні не існує воєнного шляху для деблокади частково окупованого Маріуполя – українські захисники тримають там оборону на території комбінату «Азовсталь».