Ціни на газ: чому змінюються платіжки і цифри у них? Детально про всі новації

Чи застраховані українці від чергового подорожчання?

Чому в платіжках за газ перестали друкувати показники про обсяги спожитого палива? А ще споживачі столичного регіону скаржаться, що «Київоблгаз Збут» навіть припинив виставляти показники лічильника в особистому кабінеті споживача на сайті компанії. Натомість компанія почала влітку видавати рахунки за неспожиті в дійсності обсяги. З чим це пов’язано? Розбирався «Главком».

Попри всі перераховані вище проблеми, варто пам’ятати: як і раніше, побутові споживачі, у домівках яких встановлені лічильники газу, повинні щомісяця до п’ятого числа передавати показники оператору розподілу, тобто облгазу. Це можна робити через особистий кабінет на сайті облгазу, чат-боти Telegram, Viber або телефоном.

Чому ж у деяких споживачів виникли проблеми відразу після того, як постачальники газу запропонували українцям нові сезонні цінові пропозиції?

Сезонна пропозиція передбачає запровадження тарифного плану з рівномірною оплатою, тобто споживачі, які виберуть даний тариф, убезпечать себе від значних сум у квитанціях під час опалювального сезону завдяки рівномірному розподіленню оплати упродовж року. Для споживачів, які не виявлять бажання переходити на сезонний тариф, продовжує діяти запроваджений у квітні річний фіксований тарифний план – з 1 травня всі побутові споживачів газу були автоматично переведені на річні контракти на газ із фіксованою ціною.

Загальна сума до сплати у таких тарифних планах визначається відповідно до об’єму газу, який клієнт у середньому споживає протягом опалювального сезону. А далі цю суму споживач платить рівномірними частинами щомісяця. Вартість кубометра газу при цьому буде однаковою до кінця опалювального сезону. Це робиться задля того, аби уникнути пікового навантаження на сімейний бюджет у найхолодніші зимові місяці, рівномірно розподіливши витрати на решту місяців.

Розмір щомісячного платежу вираховується так: річний обсяг споживання клієнта множиться на зафіксовану на рік ціну і ділиться на рівні частини. Споживач щомісяця сплачує однакову суму, залежно від кількості місяців, що залишилися до дати завершення дії тарифу (30.04.2022)

Сезонні тарифні плани, зокрема, пропонують Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», а також регіональні газзбути, що працюють під брендом «Твій Газзбут». Вартість кубометра газу у сезонних пропозиціях ідентична раніше затвердженій річній базовій ціні. Детально познайомитися із фіксованим річним тарифом на газ усіх газопостачальних компаній можна тут. Клієнти мають сплачувати однакові суми щомісяця, незалежно від обсягів споживання газу. Але в особистих кабінетах споживачів, як і раніше, мають відображатися реальні показники про щомісячні обсяги споживання.

Після завершення опалювального сезону може виявитися, що клієнт спожив більший, чи менший обсяг газу порівняно з обсягом, на базі якого був зроблений розрахунок щомісячного платежу. В такому разі постачальники зроблять відповідні перерахунки з використанням реальних обсягів – саме тому потрібно вчасно передавати облгазу показники лічильника.

«По завершенні дії тарифу відбудеться звірка показників лічильника, після чого споживач отримає звіт з перерахунком. Якщо протягом цього часу клієнт не використає увесь запланований річний обсяг газу, заощаджена сума повернеться на його банківський рахунок або ж залишиться на особовому рахунку для майбутніх платежів», – пояснив директор ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут» Юрій Пилипів.

За даними «Нафтогазу України», газопостачальна компанія «Нафтогаз України» запропонувала ціну 7,96 грн (у разі сплати до 15 числа в особистому кабінеті або чат-боті діє додаткова знижка 1% – тобто ціна кубометра може скласти 7,88 грн). Термін дії тарифу – з 1 жовтня 2021 року по 30 квітня 2022 року. Підключитися до пропозиції можна до 31 жовтня. «Йе Енергія» (торгова марка – «Твій газзбут», кінцевий бенефіціар – Дмитро Фірташ) постачатиме газ з ресурсів «Нафтогазу України» за ціною 7,99 грн за 1 куб м. Термін дії – з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року. Підключитися до тарифу можна було до 31 серпня, але нещодавно термін продовжили до кінця вересня. У областях, де працюють газзбути, які не входять до орбіти Фірташа, вартість газу відчутно вища. Жителі Луганської та Тернопільської областей заплатять за місячний продукт 8,99 грн. Мешканці Черкащини та Одещини – по 13 грн за 1 куб м, Полтавщини – 13,47 за кубометр. Найвища вартість газу на Херсонщині 15,2 грн та у Києві – 15,76 гривні за кубометр. Група «Нафтогаз», починаючи з 1 травня 2021 року, забезпечує ресурсами газ для населення лише ті газзбути, що входять до орбіти Дмитра Фірташа, а також газзбути Луганської, Одеської, Тернопільської областей, але вже за більш високою ціною. Газ від «Нафтогазу» взагалі не отримали газзбути Черкащини, Полтавщини, Херсонщини та міста Києва. Ціна газу у цих областях для населення є набагато вищою і становить від 13 по 15,76 грн за кубометр.

Про те, чому в платіжках за газ перестали друкувати показники про обсяги спожитого газу та чи відобразиться це на розрахунках, «Главкому» прояснив заступник голови правління «Асоціації постачальників енергоресурсів» Євгеній Степанов.

Заступник голови «Асоціації постачальників енергоресурсів» Євгеній Степанов дає відповідь читачам «Главкома»

У травні обласні регіональні газзбути (працюють під брендом «Твій Газзбут») оприлюднили новий тарифний план для населення з можливістю рівномірної оплати «блакитного палива» протягом року. Чи сподобалася така пропозиція споживачам, скільки всього споживачів перейшли на сезонний тариф «Твій газ. Рівномірний платіж»?

Наразі тариф «Твій газ. Рівномірний платіж» обрали понад 20 тисяч домогосподарств. І за численними зверненнями споживачів, термін підключення до цього тарифу продовжено ще на один місяць – до 30 вересня 2021 року.

Українці обирають цей тариф, оскільки він дозволяє весь рік платити за газ однакові суми та не перейматися тим, прийняті чи ні показання лічильника. Рівна сума в платіжці кожного місяця – це так само зручно як підписка на фільми чи музику. А ще рівномірний платіж дозволяє розподілити навантаження на сімейний бюджет протягом року, щоб уникнути великих сум у платіжках під час найхолодніших місяців.

Обласні газзбути переконують своїх абонентів, що з переходом на рівномірну оплату за спожитий газ це дозволить зменшити щомісячний платіж. За рахунок чого формується економія коштів, адже тариф залишається незмінним – 7,99 грн за кубометр?

Тариф дозволяє розподілити навантаження на сімейний бюджет. Взимку це дозволить сплачувати за газ на 40% менше (за умови проживання у приватному будинку площею 100 квадратних метрів і опалювання його газовим котлом). Але мова йде не про економію, а про зручні і прогнозовані платежі.

Приєднатися до нового тарифу можна з 1 травня до 30 вересня 2021 року. Збутові компанії обіцяють, що чим раніше клієнт перейде на рівномірний платіж, тим меншим буде його щомісячний платіж. Чи можна переводити споживачів на модель «рівномірний платіж» автоматично, тобто без відповідної заяви?

Для переходу на тариф «Твій газ. Рівномірний платіж» споживач повинен підписати нову заяву про приєднання. Ціна газу в рамках цього тарифу зафіксована – 7,99 грн за кубометр на весь період його дії (тобто до 30.04.2022).

Багато споживачів скаржаться, що вони не зверталися із проханням змінити тарифний план, але у платіжках їм влітку чомусь почали нараховувати великі суми за неспожиті обсяги газу. Виходить, облгаззбути без відома споживачів активно переводять їх на модель «рівномірний платіж». Як можна виправити цю ситуацію?

Це неможливо. Ще раз повторюю, що для зміни тарифу потрібно підписати нову «заяву-приєднання».

У споживачів, які переведені на тариф «Твій газ. Рівномірний платіж» зовсім інша форма платіжки. Причина некоректних нарахувань, вочевидь, має інше пояснення – або споживач мав борг за газ, або взимку передавав занижені показники, або ж це дійсно некоректні дані.

Відомо, що була холодна зима і, як наслідок, різке зростання обсягів споживання газу з одночасним зростання його ціни призвело до того, що почастішали випадки, коли споживачі передавали показання лічильників газу в рази нижчі від фактичного споживання. Тому після закінчення опалювального сезону більшість операторів газорозподільчих мереж розпочали повну інвентаризацію показань лічильників для приведення даних на платформі оператора газотранспортної системи у відповідність з реальним споживанням.

Чому деякі газзбути без жодних пояснень припинили вносити показання лічильників в особистих кабінетах споживачів. Можливо, тому, що без їхнього відома вони були переведені на рівномірні платежі?

Облік споживання газу ведуть оператори газорозподільчих мереж (облгази), а не постачальники (облгаззбути). Саме облгазу споживач передає інформацію про показання лічильника, і вже облгаз вносить її на платформу оператора газотранспортної системи, звідки і беруть дані всі постачальники газу.

До прикладу, відомий галузі енергетики журналіст Олег Кильницький написав у Фейсбуці: «За червень – липень «Київоблгаз збут» нарахував мені 287 грн, і це за умов, що майже за все літо – з 1 червня по 13 серпня – я використав лише 6 кубометрів газу для газової плити». Він запевняє, що не отримав жодних пояснень, а в коллцентр додзвонитися неможливо. І подібних прикладів вже багато. Отже, якщо споживач не заплатить нарахований платіж, йому зарахують це в борг?

Це питання конкретно до «Київоблгаз збуту».

26 квітня всі газопостачальні компанії оприлюднили річні фіксовані ціни на газ для населення. Ціна газу для українців з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022-го коливатиметься в межах від 7,88 грн до 13,5 грн за кубометр (з ПДВ і без вартості доставки). Більшість облгаззбутів встановили ціну для населення на рівні 7,99 грн за кубометр газу (з ПДВ і без вартості доставки). Але ж на европейських газових біржах 17 серпня ціна стрибнула майже до 21 грн за кубометр (на 26 серпня – 19,3 грн). Яким чином облгаззбути забезпечуватимуть рентабельність, можливо, за рахунок газу українського видобутку?

Якщо говорити про постачальників, які працюють під брендом «Твій газзбут», то 19 березня 2021 року «ЙЕ Енергія» і Група «Нафтогаз» підписали угоду про купівлю природного газу за ринковою ціною («Нафтогаз» реалізує увесь видобутий в Україні газ, собівартість якого близько $50 за кубометр – «Главком»). Ця угода дозволила забезпечити постачальників «Твій газзбут» ресурсом для річних контрактів і гарантувати стабільне постачання газу протягом року. Ціна ресурсу була розрахована станом на цю дату (19 березня – «Главком») і зафіксована на весь період його дії, як і у інших постачальників, які уклали аналогічні контракти з «Нафтогазом». До відома, ціна ресурсу на «Українській енергетичній біржі» цього дня також становила 7,4-7,6 грн за кубометр залежно від умов поставки.

Що очікує українців через постійне зростання цін на газ на європейських ринках в наступному році?

Ціна газу в рамках річних контрактів (як і в рамках тарифу «Твій газ. Рівномірний платіж») зафіксована для споживачів до 30 квітня 2022 року. Тож у побутових споживачів нема причин для хвилювання. Річний контракт виконав свою роль страховки для споживачів від цінових коливань.

Наталка Прудка, «Главком»