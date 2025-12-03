Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік
«За» проголосували 257 нардепів
Верховна Рада в другому читанні та в цілому ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік. «За» проголосували 257 нардепів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на засідання парламенту.
Голосування за бюджет-2026 в цілому:
- «Слуга народу» – 193;
- «Платформа за життя та мир» – 16;
- «Відновлення України» – 11;
- «За майбутнє» – 11;
- «Довіра» – 16;
- «Голос» – 1;
- Позафракційні – 9.
Напередодні Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити в цілому проєкт державного бюджету на 2026 рік.
Очільниця комітету Роксолана Підласа навела основні зміни в проєкті до другого читання. За її словами, підвищення зарплат освітян залишиться: з 1 січня вони отримають плюс 30 %, з 1 вересня – ще плюс 20 %, змін у підходах до оплати праці не відбудеться. Також пропонують додати 4,8 млрд грн на програму престижності праці педагогічних працівників, щоб мати можливість розглянути подальше збільшення зарплат вчителів протягом року.
Коментарі — 0