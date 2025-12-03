Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік

«За» проголосували 257 нардепів

Верховна Рада в другому читанні та в цілому ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік. «За» проголосували 257 нардепів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на засідання парламенту.

Голосування за бюджет-2026 в цілому:

«Слуга народу» – 193;

«Платформа за життя та мир» – 16;

«Відновлення України» – 11;

«За майбутнє» – 11;

«Довіра» – 16;

«Голос» – 1;

Позафракційні – 9.

Напередодні Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити в цілому проєкт державного бюджету на 2026 рік.

Очільниця комітету Роксолана Підласа навела основні зміни в проєкті до другого читання. За її словами, підвищення зарплат освітян залишиться: з 1 січня вони отримають плюс 30 %, з 1 вересня – ще плюс 20 %, змін у підходах до оплати праці не відбудеться. Також пропонують додати 4,8 млрд грн на програму престижності праці педагогічних працівників, щоб мати можливість розглянути подальше збільшення зарплат вчителів протягом року.