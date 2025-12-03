Головна Гроші Економіка
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік
фото: скриншот з відео

«За» проголосували 257 нардепів

Верховна Рада в другому читанні та в цілому ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік. «За» проголосували 257 нардепів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на засідання парламенту.

Голосування за бюджет-2026 в цілому:

  • «Слуга народу» – 193;
  • «Платформа за життя та мир» – 16;
  • «Відновлення України» – 11;
  • «За майбутнє» – 11;
  • «Довіра» – 16;
  • «Голос» – 1;
  • Позафракційні – 9.
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік фото 1

Напередодні Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити в цілому проєкт державного бюджету на 2026 рік.

Очільниця комітету Роксолана Підласа навела основні зміни в проєкті до другого читання. За її словами, підвищення зарплат освітян залишиться: з 1 січня вони отримають плюс 30 %, з 1 вересня – ще плюс 20 %, змін у підходах до оплати праці не відбудеться. Також пропонують додати 4,8 млрд грн на програму престижності праці педагогічних працівників, щоб мати можливість розглянути подальше збільшення зарплат вчителів протягом року.

Теги: Верховна Рада Держбюджет

