Дефіцит валюти в «ПриватБанку»: коли з'являться долари і євро

Зараз у банку запроваджено добове обмеження на видачу інвалюти з рахунку

В «ПриватБанку» повідомили, коли з'явиться валютна готівка у відділеннях

«ПриватБанк», який обмежив своїм валютним вкладникам максимальну суму видачі готівки з рахунку 1 тисячу доларів і 1 тисячу євро на день, обіцяє, що найближчим часом обмеження буде знято. Про це повідомили менеджери банку на спеціалізованому ресурсі «Мінфін» у відповідь на відгуки клієнтів.

«Уже найближчим часом «ПриватБанк» забезпечить відділення необхідними для задоволення зростаючого попиту обсягами валютної готівки», – йдеться у відповіді.

Зараз у банку запроваджено добове обмеження на видачу інвалюти з рахунку: не більше 1 тисячі доларів та 1 тисячі євро на день.

Відмови видавати більші суми у «ПриватБанку» пояснили дефіцитом валютної банкноти, спричиненим війною – проблемами із доставкою готівки з-за кордону.

Як відомо, скарги клієнтів почали з'являтися у розділі відгуків «Мінфіну» ще 8 вересня. Так, клієнти писали, що банк обмежив валютним вкладникам максимальну суму видачі готівки з рахунку.

Нагадаємо, клієнти «Приватбанку» тепер зможуть зв’язатися зі своєю фінустановою прямо із програми «Приват24» у мобільному телефоні.