Депутатка присоромила колег, які проголосували за закон 5600

Ніна Южаніна: ганьба вам, «cлуги народу», і тим, хто підголосував за цей закон. Ви не спромоглися відстояти права людей

Опозиційна депутатка назвала голосування за скандальний закон ганьбою

Ухвалений сьогодні скандальний закон № 5600 писався «слугами народу» разом з податківцями, тому кожен підприємець відчує на собі його наслідки. Про це сказала народна депутатка з фракції «Європейська солідарність» Ніна Южаніна у парламенті, інформує пресслужба опозиційної політсили.

«Вам має бути соромно за сьогоднішнє ведення розгляду цього важливого для країни проєкту закону. Я думаю, що ви понесете політичну відповідальність за такі свої дії однозначно», – звернулася Южаніна до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

«Я б хотіла усіх українців попередити і особливо депутатів, які так дружно натискали на зелену кнопку, що фіскальні новели цього проєкту закону, особливо в частині адміністрування, готувалися головою комітету спільно з виконуючим обов’язки голови Державної податкової служби Олейніковим. Це він наполягав на всіх цих утисках, на додаткових повноваженнях, які ви надали державній податковій службі», – наголосила Южаніна.

«Ми говорили, що перетворюємо податкову службу в сервісну, а ви вбачаєте, що над кожним платником має стояти ще податківець, БЕБівець з нагайкою і з додатковими можливостями для утискання бізнесу», – застерігає Ніна Южаніна.

«Насправді оцінку все ж таки має дати бізнес і люди, які за вас голосували. Ви не спромоглися розібратися в нормах цього закону, але коли повернетеся працювати, до свого нормального життя – я бажаю вам відчути на собі, на своїй шкурі всі ці норми, за які ви проголосували», – наголосила Ніна Южаніна.

«Ганьба вам, «cлуги народу», і тим, хто підголосував за цей закон. Ви не спромоглися відстояти права людей», – резюмує народна депутатка.

Як відомо, в Україні зростуть податки: Рада ухвалила скандальний закон №5600.

Раніше Федерація роботодавців просила парламент не повертатися до розгляду законопроєкту № 5600.

Також міністр фінансів розповів, чого очікувати від законопроєкту 5600.

1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт № 5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.

Законопроєкт №5600 називають антиолігархічним, ресурсним і навіть законом про податкову справедливість. При цьому великий бізнес різко протестує проти цього законопроєкту.

Зазначимо, бізнес-асоціації схвально оцінили рішення Ради зняти з розгляду законопроєкт № 5600.

Нагадаємо, нардеп Гетманцев пояснив, чи планує влада оподатковувати городи через скандальний законопроєкт 5600.

Як раніше повідомлялося, всі громадяни України, які володіють рухомим або нерухомим майном мають сплачувати обов’язкові платежі або податки державі. Зокрема, власники земельних ділянок щороку зобов’язані сплачувати земельний податок, крім випадків, коли вони звільнені від плати за землю.

Восени стало відомо, що чутки про додаткові платежі із землекористувачів, які нібито передбачені в законопроєкті №5660, вже наробили галасу.