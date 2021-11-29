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    Економіка та фінанси

    Федерація роботодавців просить парламент не повертатись до розгляду законопроєкту № 5600

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    Федерація роботодавців України вважає, що законопроєкт № 5600 матиме негативний вплив на сумлінних платників податків - Федерація роботодавців просить парламент не повертатись до розгляду законопроєкту № 5600
    Федерація роботодавців України вважає, що законопроєкт № 5600 матиме негативний вплив на сумлінних платників податків

    Федерація роботодавців наголосила, що законопроект № 5600 не враховує позицію бізнесу

    Федерація роботодавців України висловлює глибоке занепокоєння щодо критичних ризиків для розвитку бізнесу, інвестиційного клімату та економічного розвитку в цілому, пов’язаних із можливим поверненням до розгляду та прийняттям проєкту Закону № 5600 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень».

    Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні ФРУ до президента України, уряду та Верховної Ради.

    «18 листопада Верховна Рада України ухвалила рішення про зняття з розгляду проекту Закону № 5600. ФРУ та інші загальнонаціональні об’єднання бізнесу неодноразово звертались до Уряду і парламенту стосовно доопрацювання найбільш негативних для бізнесу положень законопроєкту № 5600, які посилять тиск на легальний бізнес та створюватимуть передумови для тінізації підприємницької діяльності», – йдеться в повідомленні.

    Так, роботодавці не погоджуються із неврахуванням більшості пропозицій українського бізнесу, насамперед – виробників, щодо ключових відверто фіскальних, але малоефективних положень законопроєкту.

    «Більше ніж неприємною несподіванкою для бізнесу, що працює в Україні, стало включення до Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ декларації намірів Уряду щодо прийняття основних положень законопроєкту № 5600», – наголосили у Федерації.

    Там зауважили, що взяття таких зобов’язань країною без спроб пошуку консенсусу щодо балансу інтересів бізнесу і держави не сприятиме сприйняттю суспільством й інших чутливих законодавчих змін, які опрацьовуються Урядом та в парламентом.

    Бізнес наполягає на доопрацюванні:

    • скорочення терміну на включення сум ПДВ до податкового кредиту за зареєстрованими податковими накладними з 1095 до 180 календарних днів;
    • обмеження права виїзду керівника платника податків за кордон за наявності податкового боргу понад 1 млн грн;
    • обмеження 50 відсотками суми від’ємного значення об'єкту оподаткування минулих років, яку можна включити в фінансовий результат до оподаткування для великих платників податків – особливо після складного 2020 року, пов'язаного за пандемією та карантинними обмеженнями;
    • трикратне збільшення ставки екологічного податку на двоокис вуглецю та інші забруднюючі речовини;
    • оподаткування доходів селян від продажу сільськогосподарської продукції;
    • неврегульованість питань оподаткування закупівлі у громадян вторинної сировини (макулатури, склобою, пластику тощо);
    • запровадження необґрунтованого оподаткування продажу фактично знеціненого та списаного майна у вигляді металобрухту.

    «Федерація наголошує, що законопроект не враховує позицію бізнесу, ігнорує принципи стабільності й прогнозованості податкової політики та матиме негативний вплив на сумлінних платників податків», – підсумували в ФРУ та закликали Раду не повертатися до розгляду законопроекту № 5600.

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    Теги: Верховна Рада МВФ бізнес ПДВ парламент
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    Федерація роботодавців просить парламент не повертатись до розгляду законопроєкту № 5600