Тиск на бізнес посилиться? Міністр фінансів розповів, чого очікувати від законопроєкту 5600

Профільний міністр схвалює законопроєкт, «який має максимальний фіскальний ефект»

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що підтримує законопроєкт №5600 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень». Про це він сказав під час виступу на Щорічних загальних зборах Європейської Бізнес Асоціації, повідомляє кореспондент «Главкома».

«Міністр фінансів – це не благодійник. Він має не заважати працювати бізнесу. Але ми хочемо створити умови, за яких бізнес працюватиме комфортно. Я є палким прихильником законопроєкту 5600. Коли ми бачимо, що є певні несправедливості на ринках, ми маємо на це реагувати. Я сподіваюсь, що парламент його підтримає. Ми підтримаємо той варіант, який має максимальний фіскальний ефект», – розповів Марченко.

Також міністр фінансів розповів, що українські платники податків сплачують більше податків, ніж минулого року.

«За 11 місяців цього року податків на прибуток сплачено на 32 млрд більше ніж минулого року», – зазначив Марченко.

1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт № 5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.

Законопроєкт №5600 називають антиолігархічним, ресурсним і навіть законом про податкову справедливість. При цьому крупний бізнес різко протестує проти цього законопроєкту.

Зазначимо, сьогодні бізнес-асоціації схвально оцінили рішення Ради зняти з розгляду законопроєкт № 5600.

Нагадаємо, нардеп Гетманцев пояснив, чи планує влада оподатковувати городи через скандальний законопроєкт 5600.

Як раніше повідомлялося, всі громадяни України, які володіють рухомим або нерухомим майном мають сплачувати обов’язкові платежі або податки державі. Зокрема, власники земельних ділянок щороку зобов’язані сплачувати земельний податок, крім випадків, коли вони звільнені від плати за землю.

Восени стало відомо, що чутки про додаткові платежі із землекористувачів, які нібито передбачені в законопроєкті №5660, що вже наробили галасу.