Адміністрація морських портів приховала розлив нафти у Чорному морі – екоінспекція

Про розлив нафти з судна «Аметист» Держекоінспекція дізналася зі ЗМІ

У Держекоінспекції заявили, що в Чорному морі в районі міста Чорноморськ стався розлив нафти, ймовірно, з судна «Аметист». Адміністрація морських портів (АМПУ) знала про це, але приховала.

Про це в четвер, 26 листопада, повідомила пресслужба Держекоінспекції.

Зазначається, що АМПУ своєчасно не повідомила про інцидент Держекоінспекції, тому в прокуратуру направлено повідомлення про недбале ставлення до посадових обов'язків працівників філії АМПУ.

Відзначається, що про розлив нафти з судна «Аметист» Держекоінспекція дізналася зі ЗМІ, хоча повинна була бути поінформовані АМПУ. Натомість Адміністрація морських портів повідомила, що ніяких порушень не виявлено.

«Тому було прийнято рішення, в рамках взаємодії з прикордонниками, підійти до причалу з моря. В результаті чого наші співробітники зафіксували забруднюючі плями на поверхні води нафтопродуктами і помітили сліди сорбенту, який використовується для збору з водної поверхні нафтопродуктів. Тобто, в АМПУ знали про цей випадок і просто хотіли приховати результати катастрофи», – зазначив голова Держекоінспекції Андрій Мальований.

За його словами, інспектори відібрали проби води в забрудненій частині акваторії для лабораторного аналізу. За результатами перевірки назвуть збитки і з'ясують, хто є власником судна.

«За фактом приховування відомостей про екологічний стан водних ресурсів, що негативно впливає на рослинний і тваринний світ і недбале ставлення до посадових обов'язків працівників Чорноморської філії ДП АМПУ ДЕІ направлено повідомлення про вчинення кримінального злочину в Одеську обласну прокуратуру і ДБР у місті Миколаєві», – йдеться в повідомленні.

Крім того, про факт забруднення моря ДЕІ направлено повідомлення про кримінальне правопорушення в Чорноморський відділ поліції в Одеській області.

Нагадаємо, 24 листопада повідомлялося, що біля Чорноморська тоне судно Морської пошуково-рятувальної служби «Аметист». Також повідомлялося, що навколо буксира утворилася пляма нафтопродуктів.

25 листопада в АМПУ офіційно заявили, що судно «Аместист» не тонуло і розливу нафти також не було.

До відома, рятувальне судно «Аметист» збудоване у 1977 році. Його довжина 58, ширина 12,6, осадка 4,5 метра. Водотоннажність 1670 тонн. Буксир був на балансі казенного підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба».