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    Адміністрація морських портів приховала розлив нафти у Чорному морі – екоінспекція

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    Навколо буксира утворилася пляма нафтопродуктів - Адміністрація морських портів приховала розлив нафти у Чорному морі – екоінспекція
    Навколо буксира утворилася пляма нафтопродуктів

    Про розлив нафти з судна «Аметист» Держекоінспекція дізналася зі ЗМІ

    У Держекоінспекції заявили, що в Чорному морі в районі міста Чорноморськ стався розлив нафти, ймовірно, з судна «Аметист». Адміністрація морських портів (АМПУ) знала про це, але приховала.

    Про це в четвер, 26 листопада, повідомила пресслужба Держекоінспекції.

    Зазначається, що АМПУ своєчасно не повідомила про інцидент Держекоінспекції, тому в прокуратуру направлено повідомлення про недбале ставлення до посадових обов'язків працівників філії АМПУ.

    Відзначається, що про розлив нафти з судна «Аметист» Держекоінспекція дізналася зі ЗМІ, хоча повинна була бути поінформовані АМПУ. Натомість Адміністрація морських портів повідомила, що ніяких порушень не виявлено.

    «Тому було прийнято рішення, в рамках взаємодії з прикордонниками, підійти до причалу з моря. В результаті чого наші співробітники зафіксували забруднюючі плями на поверхні води нафтопродуктами і помітили сліди сорбенту, який використовується для збору з водної поверхні нафтопродуктів. Тобто, в АМПУ знали про цей випадок і просто хотіли приховати результати катастрофи», –  зазначив голова Держекоінспекції Андрій Мальований.

    За його словами, інспектори відібрали проби води в забрудненій частині акваторії для лабораторного аналізу. За результатами перевірки назвуть збитки і з'ясують, хто є власником судна.

    «За фактом приховування відомостей про екологічний стан водних ресурсів, що негативно впливає на рослинний і тваринний світ і недбале ставлення до посадових обов'язків працівників Чорноморської філії ДП АМПУ ДЕІ направлено повідомлення про вчинення кримінального злочину в Одеську обласну прокуратуру і ДБР у місті Миколаєві», – йдеться в повідомленні.

    Крім того, про факт забруднення моря ДЕІ направлено повідомлення про кримінальне правопорушення в Чорноморський відділ поліції в Одеській області.

    Нагадаємо, 24 листопада повідомлялося, що біля Чорноморська тоне судно Морської пошуково-рятувальної служби «Аметист». Також повідомлялося, що навколо буксира утворилася пляма нафтопродуктів.

    25 листопада в АМПУ офіційно заявили, що судно «Аместист» не тонуло і розливу нафти також не було.

    До відома, рятувальне судно «Аметист» збудоване у 1977 році. Його довжина 58, ширина 12,6, осадка 4,5 метра. Водотоннажність 1670 тонн. Буксир був на балансі казенного підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба».
    Теги: Чорне море екологія Одещина корабель порт
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