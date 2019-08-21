Держава за три роки профінансувала зйомки 148 фільмів



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В Україні останніми роками активно розвивається кіноіндустрія

До кінця цього року загальна кількість підтриманих державою нових кінофільмів становитиме 148.

Про це розповів прем’єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляється на Урядовому порталі.

«Кількість кінострічок, відзнятих за три роки в Україні за підтримки урядових програм відродження національного кінематографа, до кінця року сягне 148», - цитує Гройсмана пресслужба уряду.

На думку прем’єр-міністра, відродження кіно стало одним з найбільш успішних напрямків культурної політики чинного уряду – разом із ініціативами «Малі міста – великі враження» та проектами відродження історичних пам’яток.

За його словами, кошти, спрямовані на реалізацію проектів у межах вказаних ініціатив, це не лише урядова підтримка – через бюджетні субвенції та Державний фонд регіонального розвитку, а й доходи регіонів, що забезпечені в рамках децентралізації.

Також зазначається, що цьогоріч «Малі міста – великі враження» – це 74 проекти на 41,3 млн грн. Відновлення історичних об’єктів – це 638 проектів на понад 1 млрд грн.

Також глава уряду додав, що окрема увага приділяється завершенню Меморіалу жертв Голодомору, Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні та Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр.

«Питання національної пам’яті має важливе значення. Це основа нашої держави і нашого народу», – переконаний Гройсман.