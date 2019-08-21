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    У світі

    Кіностудія Warner Bros анонсувала вихід четвертої частини «Матриці»

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    Сценаристом і режисером фільму стане Лана (до зміни статі - Ларрі) Вачовські - Кіностудія Warner Bros анонсувала вихід четвертої частини «Матриці»
    Сценаристом і режисером фільму стане Лана (до зміни статі - Ларрі) Вачовські

    У головних ролях четвертої «Матриці» зніматимуться знову ж Кіану Рівз (Нео) і Керрі-Енн Мосс (Трініті)

    Голова ради директорів Warner Bros. Тобі Еммеріх повідомив, що зніме четверту частину «Матриці» з Кіану Рівзом (Нео) і Керрі-Енн Мосс (Трініті) в головних ролях.

    Про це пише The Variety.

    Сценаристом і режисером стане Лана (до зміни статі - Ларрі) Вачовські. За даними видання, зйомки почнуться в 2020 році.

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    «Багато ідей, які я і Ліллі [сестра і співавтор Лани Вачовскі] сформулювали десь 20 років тому, щодо нашої реальності нині навіть ще більш актуальні. Я дуже щаслива повернути головних героїв назад на екран і вдячна за шанс знову попрацювати з моїми талановитими друзями», - прокоментувала рішення про створення нового фільму режисер.

    Крім пані Вачовські, над сценарієм також працюватимуть Олександр Хемон («Проект «Лазар») і Девід Мітчелл («Хмарний атлас»).

    Останні кілька років кінокомпанія Warner Bros. намагалася знайти спосіб повернутися у всесвіт «Матриці», але стримування прав на виробництво сповільнило проект. Протягом останніх кількох місяців студія побачила можливість подальшої роботи.

    Наразі деталі сюжету невідомі, як і те, хто виконає роль Морфея, якого раніше зіграв Лоуренс Фішборн. Деякі джерела кажуть, що роль можуть змінити для молодшого актора.

    Нагадаємо, режисер і каскадер Чад Стахелскі заявив, що сестри Вачовскі працюють над продовженням трилогії «Матриця».

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