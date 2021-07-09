Силовики затримали колекторів, які видавали себе за працівників НАЗК

Так звані «колекторські кол-центри» діяли на території Києва та Київської області, Вінниці, Житомира, Черкас та Херсона

Так звані «колекторські кол-центри» діяли на території Києва та Київської області, Вінниці, Житомира, Черкас та Херсона

Поліція викрила банду шахраїв, які вимагали гроші та погрожували боржникам

Правоохоронці заявили про викриття шахраїв, які представлялися співробітниками Національного агентства з питань запобігання корупції та шантажували суб’єктів декларування, вимагаючи їх сплатити гроші колекторській компанії. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

«Викриті зловмисники, які чинили тиск на суб’єктів декларування в інтересах колекторів, представляючись посадовцями Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Ними виявилися цивільні особи, нотаріуси та приватні виконавці», – йдеться у повідомленні.

Як пояснили в агентстві, раніше НАЗК отримало інформацію про невідомих осіб, які телефонували до декларантів, представляючись співробітниками НАЗК та вимагаючи сплатити борг «Фінансовій компанії «Сіті Фінанс». У разі відмови вони погрожували притягненням до кримінальної чи адміністративної відповідальності за порушення вимог закону України «Про запобігання корупції».

«Після того, як від декларантів почала надходити інформація про вимагання, НАЗК одразу ж звернулося до Національного банку України з проханням вжити заходів щодо недоброчесного гравця на ринку фінансових послуг. Крім того, НАЗК розпочало співпрацю з Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції України для якнайшвидшого викриття шахраїв», – додали у НАЗК.

Як повідомили в агентстві, «колекторські кол-центри» діяли на території Києва та Київської області, Вінниці, Житомира, Черкас та Херсона.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Головного слідчого управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора розпочали кримінальне провадження. Як зазначили правоохоронці, під час шантажу фігуранти погрожували жертві розмістити в мережі її підробні фото порнографічного змісту.

У НАЗК нагадали, що звертаються до суб’єктів декларування лише за допомогою наступних засобів зв’язку:

засобів електронного кабінету Реєстру декларацій;

офіційної електронної пошти, що закінчується на @nazk.gov.ua;

стаціонарних телефонів, що починаються на 044.

поштових відправлень.

При цьому в цілях проведення повної перевірки декларацій зв’язок за допомогою стаціонарних телефонів не практикується.