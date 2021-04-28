«Нафтогаз» очолить Вітренко

Раніше виконувач обов’язки міністра енергетики Юрій Вітренко подав заяву про своє звільнення

Кабмін планує призначити Вітренка терміном на рік

Уряд сьогодні звільнив голову правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва і тимчасово – терміном на рік – призначив керівником компанії Юрія Вітренка, який нині виконує обов'язки міністра енергетики, а раніше був виконавчим директором «Нафтогазу». Про це повідомляє низка українських ЗМІ з посиланням на джерела.

«На рік буде призначено Вітренка. Повноваження наглядової ради теж припинено», – повідомило джерело.

Згодом цю інформацію підтвердили в уряді. Вітренко призначений на цю посаду без статусу виконувач обов'язків. Тимчасовим виконувачем обов’язків міністра енергетики було призначено заступника міністра енергетики Юрія Бойка.

Згідно зі статутом «Нафтогазу», призначення та звільнення з посади голови правління здійснюється відповідно до пропозицій наглядової ради, які подаються на підставі рішень наглядової ради про обрання та припинення повноважень голови правління. За даними ЗМІ, наглядова рада таких кадрових рекомендацій не давала.

У свою чергу Коболєв заявив, що дізнався про своє звільнення із новин та відповідного заяви не писав.

Раніше виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко написав листа на ім'я прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, в якому запропонував прем'єру звільнити керівника НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, а разом із ним – й усіх членів наглядової ради державної компанії.

Напередодні «Нафтогаз» відзвітував про мільярдні збитки у 2020 році. «За 2020 рік збиток склав 19 млрд грн, порівняно з прибутком 2,6 млрд грн у 2019 році, під впливом нижчого попиту та цін на газ, а також через резерви сумнівних боргів», – йдеться у повідомленні. У пресслужбі зазначили, що нормалізований прибуток за 2020 рік, за виключенням резерву сумнівних боргів та інших надзвичайних витрат, склав 3,2 млрд грн.

Додамо, що напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль подав кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики.

Раніше повідомлялося, що виконувач обов’язки міністра енергетики Юрій Вітренко подав заяву про своє звільнення.

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