Борг по зарплаті шахтарів перевищив півтора мільярди гривень, – лідер профспілки гірників

«Уряд має змусити Міненерго, Фонд держмайна і «Центренерго» привести ціни на вугілля держшахт до ринкового рівня», –Волинець

Незалежна профспілка гірників України звернулась до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з вимогою припинити приховані дотації компанії «Центренерго» за рахунок заниженої ціни на вугілля державних шахт.

Про це повідомив лідер профспілки, народний депутат Михайло Волинець.

«При ринковій ціні на вугілля 2085-2150 грн/т державні шахти за рішенням Міністерства енергетики сьогодні змушені продавати вугілля компанії «Центренерго» по 1650 грн. Це призводить до необґрунтованих збитків державних вуглевидобувних підприємств і є причиною виникнення боргів по виплаті заробітної плати шахтарям», – йдеться в зверненні профспілки.

Волинець наголосив, що Фонду державного майна наразі планує добитися зниження ціни на державне вугілля для «Центренерго» ще на 300 грн/т до 1350 грн/т, що взагалі позбавить шахтарів можливості отримувати заробітну плату.

«Нагадаю Міненерго, очільники якого живуть без печалі, що сьогодні борг по зарплаті перед шахтарями державних шахт складає майже 1,5 млрд грн. Особисто вимагаю від голови уряду для недопущення остаточного знищення державних вугледобувних підприємств припинити продаж вугілля державних шахт по заниженій ціні», – заявив Волинець.

Він наголосив, що Кабінет Міністрів повинен змусити Міненерго, Фонд держмайна і «Центренерго» привести ціни на вугілля державних шахт до справедливого ринкового рівня.

Нагадаємо, собівартість видобутку вугілля на державних шахтах складає близько 3200 грн/т.

Різниця між ціною продажу вугілля держшахтами і реальною собівартістю покривається за рахунок прямих дотацій з державного бюджету. На 2021 рік через занижену ціну продажу вугілля обсяг бюджетних дотацій зросте до 7 млрд грн.

Затримки або нестача дотацій призводить до виникнення заборгованості по заробітній платі і боргам за електроенергію.

Нагадаємо, законом про державний бюджет на 2021 рік передбачено 3,2 млрд грн на дотації державним шахтам. В 2020 році було передбачено 3,6 млрд грн, однак упродовж року видатки зросли до 5 млрд грн.