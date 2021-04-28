Стала відома причина звільнення Коболєва

«Нафтогаз» отримав 19 млрд грн збитку за 2020 рік

Кабінет міністрів офіційно заявив про звільнення Андрія Коболєва з посади глави правління НАК «Нафтогаз України». Офіційною причиною звільнення Коболєва стала його незадовільна робота. Про це йдеться на сайті Кабміну.

Як пояснили в уряді, у 2020 році збиток групи компаній «Нафтогаз» склав 19 млрд гривень, тоді як фінансовий план компаній передбачав отримання 11,5 млрд гривень прибутку.

«Відповідний фінансовий план був запропонований самим керівництвом НАК «Нафтогаз України» у грудні 2020 року. За результатами засідання загальних зборів акціонерів роботу наглядової ради та правління НАК «Нафтогаз України» у 2020 році визнано незадовільною», – заявили в Кабміні.

У свою чергу Коболєв заявив, що дізнався про своє звільнення із новин та відповідного заяви не писав.

Раніше виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко написав листа на ім'я прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, в якому запропонував прем'єру звільнити керівника НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, а разом із ним – й усіх членів наглядової ради державної компанії.

Напередодні «Нафтогаз» відзвітував про мільярдні збитки у 2020 році. «За 2020 рік збиток склав 19 млрд грн, порівняно з прибутком 2,6 млрд грн у 2019 році, під впливом нижчого попиту та цін на газ, а також через резерви сумнівних боргів», – йдеться у повідомленні. У пресслужбі зазначили, що нормалізований прибуток за 2020 рік, за виключенням резерву сумнівних боргів та інших надзвичайних витрат, склав 3,2 млрд грн.

Додамо, що напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль подав кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики. Ймовірно розгляд парламентом кандидатури Галущенка відбудеться завтра, 29 квітня.

Раніше повідомлялося, що виконувач обов’язки міністра енергетики Юрій Вітренко подав заяву про своє звільнення.

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