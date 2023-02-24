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200% мито на алюміній та удар по банках. США оголосили новий пакет санкцій проти РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
200% мито на алюміній та удар по банках. США оголосили новий пакет санкцій проти РФ
фото ілюстративне

Санкції накладено на 22 фізичні та 83 юридичні особи

Уряд Сполучених Штатів у п’ятницю оголосив про запровадження нового пакету санкцій РФ, який охоплює металургійну, гірничодобувну галузі, а також десятки фізичних осіб та організацій. Про це йдеться в офіційному повідомленні міністерства фінансів США.

«Сьогодні, через рік після того, як Російська Федерація розпочала свою неспровоковану війну проти України, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) вживає важливих заходів, щоб зменшити здатність Росії продовжувати свою жорстоку війну та здобувати використані ресурси», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що однією з найбільш значущих санкцій на сьогоднішній день міністерство фінансів оголошує про нову постанову щодо металургійного та гірничодобувного секторів економіки Російської Федерації. А також накладає санкції на 22 фізичних осіб та 83 організацій.

Загалом до списку санкцій увійшли такі заходи:

  • підвищення мит на понад 100 видів російських металів, мінералів і хімічної продукції: загальна сума такого імпорту оцінюється в $2,8 млрд (наприклад, з 10 березня вводиться 200% мито на імпорт алюмінію та алюмінієвих продуктів з Росії);
  • посилення експортного контролю: до списку санкцій включають понад 30 осіб і компаній не з Росії, а з Китаю та інших країн, які організовують обхід вже введених санкцій;
  • запровадження обмежень проти російських фінансових установ;
  • включення до чорного списку 22 фізичних та 83 юридичних осіб.

«OFAC вносить до списку більш ніж дюжину фінансових установ у Росії... Відомо, що суб'єкти, які перебувають під санкціями, звертаються до дрібніших банків, а також до компаній з управління активами, намагаючись обійти санкції, оскільки Росія шукає нові шляхи доступу до міжнародної фінансової. системі», – йдеться у повідомленні Мінфіну США.

Йдеться, зокрема, про такі банки та фінустанови:

  • Московський Кредитний Банк, який входить до десятки найбільших банків Росії за розміром активів і вже виключено міжнародною платіжною системою SWIFT (раніше OFAC помістило цей банк до списку осіб, які підпадають під секторальні санкції, а тепер він також підлягає санкціям повного блокування);
  • Металургійний Інвестиційний Банк (Металлінвестбанк), який використовував альтернативні платіжні шляхи для полегшення отримання платежів за російський експорт;
  • банки «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зеніт» та МТС Банк, які також потрапили під санкції Великобританії 24 лютого, при цьому МТС банк має юрособу не тільки в Росії, а й в ОАЕ.
  • Уральський банк реконструкції та розвитку (УБРР), який також знаходиться під санкціями Канади та Великобританії.
  • Ланта Банк, банк «Примор’я», СДМ-Банк та новосибірський соціальний комерційний банк «Лівобережний»;
  • фінансові організації «Зеніт Фінанс», «Зеніт Лізинг» та «Зеніт Факторинг МСП», пов'язані з банком «Зеніт».

У списки санкцій потрапив технопарк «Сколково» та пов'язані з ним компанії, а також «Військово-промислова корпорації НВО машинобудування» та Пермський науково-дослідний технологічний інститут. Також обмеження торкнулися аерокосмічної галузі Росії, зокрема організації:

  • «Препрег Перспективні Композитні Матеріали»;
  • «Алабуга-Волокно»;
  • «Препрег-Дубна»;
  • НДІГРАФІТ та інші.

Нагадаємо, також сьогодні Адміністрація Байдена оголосила про додаткову допомогу Україні.

Теги: США росія санкції війна

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