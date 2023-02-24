«Нас покарали за позицію». Глава Спілки архітекторів – про обшуки СБУ

«Архітектори не можуть отримати гроші за роботу, їм нема на що жити…»

СБУ провела обшуки у будівлі Національної спілки архітекторів України та помешканні її голови Олександра Чижевського (у листопаді 2022 року та лютому цього року). Після другого обшуку Служба безпеки України заявила, що кіберфахівці зібрали «беззаперечні докази вини» посадовців Спілки, які займалися махінаціями у будівельній сфері.

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Підозрюють посадовців Спілки у тому, що вони видавали нові сертифікати атестації архітекторів, хоча не мали на це права. Аби схема працювала, вони незаконно змінювали персональні дані архітекторів у раніше виданих сертифікатах. У СБУ заявляють, що, використовуючи прогалини у протоколах безпеки системи, було здійснено несанкціоноване втручання та зміну особистих даних у старих сертифікатах архітекторів з окупованого Криму. Підозру оголошено керівнику Національної спілки архітекторів, його заступниці та IT-фахівцю, що безпосередньо здійснював втручання.

Голова Спілки Олександр Чижевський звинувачення заперечує і називає обшуки та підозру переслідуванням через те, що архітектори відкрито виступили проти скандального законопроєкту №5655 – містобудівної реформи, яка з 19 грудня 2022 року перебуває на підписі у президента. Електронна петиція із закликом до президента ветувати цей закон набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

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Про те, що не так із цим законом і чому проти нього виступили активісти і Спілка архітекторів, «Главком» неодноразово писав. Якщо коротко: містобудівна реформа обмежує вплив громадян на відбудову країни, а забудовники фактично отримують можливість контролювати самі себе. На місцевому рівні нівелюється роль містобудівної документації. Тобто забудовники можуть не дотримуватися генплану або детального плану територій.

В інтерв’ю «Главкому» глава Національної спілки архітекторів Олександр Чижевський пояснює, що не так з законом №5655, чому він не вважає його містобудівною реформою, а також доводить, що не винен у тому, що йому закидає СБУ.

Спілка архітекторів долучилася до розробки містобудівної реформи ще два роки тому. Коли ви стали помічати, що діло пішло не так, як належить?

Спершу у нас був діалог із владою. Ми долучилися до роботи над законом, але ще тоді сказали, що не вважаємо його містобудівною реформою. Зокрема через те, що він доволі компілятивний. Тобто у сам закон просто будуть внесені зміни у кілька пунктів, але багато чого лишиться як було. При цьому звичайному українцю просто неможливо буде вловити, що відбувається, бо замінили якесь слово чи словосполучення.

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У результаті вийшло так, що у містобудівний закон, який благополучно схвалили, вписано зовсім не те, на що ми розраховували. Туди заклали новели, які грають на користь будівельній мафії.

Конкретизуйте, будь ласка.

Навесні 2022 року наші архітектори підтримали ідею нардепа Олега Дунди цифровізувати найбільш корумповану частину стосунків у будівельній галузі. Йдеться про державно-архітектурну інспекцію: отримання дозволу на будівництво, перевірку, потім отримання дозволу на введення об’єкта в експлуатацію. Була пропозиція, щоби дозвіл на таку інспекцію мала не лише державна структура, а й комунальна (міста, громади) чи приватна структура. Ми спершу погодилися. Але через ряд непорозумінь на етапі обговорень у законопроєкті написали, що приватний чи комунальний інспектор повинен бути застрахований на 5 млн євро. А яка комунальна чи приватна структура може собі це дозволити?

Також у проєкті закону зазначено, що коли ти маєш у власності земельну ділянку, власного проєктувальника, свою експертизу, інспектора та реєстрацію (усе – приватне, замовлене тобою), то за своїм парканом ти робиш усе, що забажаєш. Бо усе, що за парканом – твоє. І вплинути ніяк не можна. Тоді ми почали бити на сполох, звертати увагу на це, і у результаті Асоціація міст висловилася, що їм таке не підходить. Уже тоді нас за позицію, яка привернула таку увагу, обіцяно було покарати.

Тобто якщо закон набуде чинності, то на своїй ділянці забудовник зможе робити усе, чого забажає, попри інтереси та вимоги сусідів, місцевих органів влади?

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В архітекторів є таке поняття як «завдання на проєктування». Містобудівні умови є основою, на якій формуються вимоги (поверховості, наприклад), яким має відповідати об’єкт, який хочуть побудувати на ділянці. Архітектор, зважаючи на ці умови, робить проєкт із дотриманням чинних будівельних норм і правил. Але замовнику мало, йому хочеться більше…

І у попередній редакції проєкту закону було прописано, що «завдання на проєктування» – це сформульоване бачення чи вимоги стосовно об’єкта проєктування, його техніко-економічні показники за вимогами чинного законодавства. А у новій редакції слова «за вимогами чинного законодавства» прибрали. Це формулювання нібито дріб’язкове, але юристи, які представляють замовника (того, хто будуватиме об’єкт на ділянці) будуть вимагати, щоби архітектор збільшив площу забудови, поверховість тощо. І якщо раніше архітектор міг посилатися на словосполучення «відповідно до норм чинного законодавства», то тепер цього моменту у законодавстві немає. Тобто якщо людина купує ділянку неподалік житлових будинків, то вона може побудувати на ній… Звісно, не все, що захоче, але цього вже достатньо для того, щоби створити проблеми сусідам.

Тому ми наголошуємо, що це не реформа – у законопроєкті №5655 закладена міна уповільненої дії, він підіграє інтересам забудовників.

Тим не менш, у проєкт № 5655 внесли низку правок, зокрема стосовно цифровізації ключових моментів будівництва. Чи вважаєте ви, що попри ці моменти увесь проєкт потрібно зносити?

Абсолютно ні. У законі – 300 сторінок, більша частина яких присвячена дуже благородним речам, зокрема, як ви кажете, тотальній цифровізації. Але разом із тим, деякі позиції законопроєкту прописані так, що все знову замикається на міністерства, а отже, знову все вирішуватимуть чиновники. Не має долю всього будівництва вирішувати якийсь клерк. Це ненормально.

У цьому законопроєкті наперед закладена несправедливість, не всі його пункти – хороші, на чому ми наголошуємо. Але повторюю: ми не кажемо, що весь законопроєкт поганий. Ми кажемо, що у ньому є елементи, неприйнятні в умовах відбудови України.

СБУ провела обшуки у будівлі Спілки, вашій квартирі, офісі, та квартирах вашого секретаря атестаційної комісії і IT-фахівця. Вас підозрюють у тому, що ви незаконно видавали нові сертифікати атестації архітекторів і вносили зміни у старі. Що ви на це скажете?

Національна спілка архітекторів України визначає, хто може бути сертифікованим архітектором і виконувати свою професійну діяльність. У нас є ряд вимог до кандидатів – зокрема стаж роботи (не менше трьох років), наявні проєкти, які він може продемонструвати. Тобто ми нічого не надумуємо – у нас є процедура, згідно з якою ми все перевіряємо та визначаємо.

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Цю сертифікацію ми ввели першими. Спочатку мали власний реєстр сертифікованих архітекторів. Коли у держави з’явився Єдиний електронний реєстр, передали туди свою базу, але продовжували надавати сертифікати та підтверджувати чинність цих сертифікатів.

Навесні 2022 року Міністерство розвитку громад та територій, бажаючи нас покарати за позицію щодо проєкту закону №5655, вирішило, що ми більше не повинні здійснювати ці повноваження. Є такий термін, придуманий міністерством – «подовження повноважень», хоча законодавчо, якщо нам дали повноваження, то у нас їх можуть лише забрати, а не «призупинити дію». Окрім того, у травні був виданий наказ про те, що на період воєнного стану не можна змінювати умови праці і функціонування організацій і підприємств.

Коли я зрозумів, що на Спілку чиниться тиск, я побував у тодішнього міністра розвитку громад Олексія Чернишова. Ми з ним порозумілися, він сказав, що на наступній зустрічі запросить колег із міністерства, адже хоче нас «помирити». Я з цим погодився. Але такої зустрічі не відбулося, і на прийом до Чернишова я більше не зміг потрапити, хоч і записувався.

При цьому ми продовжували працювати як і раніше, бо після розмови з Чернишовим я був упевнений, що ми порозумілися. Тому ми проводили курси, дуже раділи, що є ті, хто хоче отримати сертифікацію. Робили все за процедурою, як і раніше.

На початку серпня ми з колегами заходили у Єдину електронну систему під своїми ключами, вносили туди сертифікати, анулювали сертифікати кримських колег, які не підтримували з нами зв’язок уже кілька років.

Чому ваші колеги досі мали українські сертифікати, якщо Крим ще з 2014 року окупований?

У 2014 році архітектори з Криму вступили у Російський архітектурний союз, тож їхні кваліфікаційні сертифікати і так втратили чинність. Раніше нам було не до анулювання їхніх сертифікатів. І от 2022 рік. У тих колег сертифікати не дійсні ще з 2017 року (бо тоді вони мали їх продовжити, якби не вступили у російську спілку). Тож у липні, коли ми вносили підтверджені сертифікати українських архітекторів, вирішили відразу анулювати і сертифікати колаборантів.

Тепер СБУ нам інкримінує незаконне втручання в електронну систему за відсутності у спілки відповідних повноважень, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Нібито ми не мали вчиняти жодних дій у Єдиному електронному реєстрі: ні надавати сертифікати нашим українським 25-ти архітекторам, ні анулювати сертифікати кримських 22-х. Дивує, чому СБУ так хвилює доля сертифікатів архітекторів-колаборантів.

8 лютого СБУ провела другий обшук у Чижевського і заявила, що знайшла докази його протиправної діяльності Фото: СБУ

Але повторюсь: нам ніхто не повідомив, що у нас це право забрали, наші ключі для входу у систему чинні. На початку вересня ми отримали відповідь від «Дії», що наші ключі чинні. Тобто ми не зламували систему, що нам фактично закидають, не використовували незаконні способи входу.

А найцікавіше, що на початку вересня від Наталії Козловської, заступниці міністра розвитку громад та територій України, ми отримали лист із вимогами виправити інформацію у стандартному звіті про нашу роботу – про те, що ми робимо, скількох архітекторів сертифікували тощо. І навіть вона не сказала, що ми нібито позбавлені права сертифікувати архітекторів, хоча мала би, якби ми справді були позбавлені цих повноважень. Це якась гра слів: нас не позбавляють повноважень, але нам їх «не подовжують», хоча такого поняття у законодавстві України немає. Тобто СБУ інкримінує нам злочин, якого не було.

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Через те, що у жовтні спілці відімкнули доступ до електронного реєстру сертифікованих архітекторів, який є частиною Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, архітектор, який пройшов атестацію і склав іспит або продовжує термін чинного сертифіката, не може поставити свій підпис на проєктну документацію в ЄДЕССБ (Єдина державна електронна система у сфері будівництва), бо Національна спілка архітекторів України не може валідувати його сертифікат. Можна сказати, що робота архітекторів України заблокована?

Так. Наші колеги по всій Україні через це не можуть отримати кошти за свою роботу, не мають за що утримувати свої сім’ї.

Аліна Євич для «Главкома»