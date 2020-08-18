Держгеонадра підтримує ідею податкових стимулів для видобутку нафти і газу



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Для зниження ренти на видобуток з діючих свердловин, за словами Опімаха, потрібно зважено оцінити негативний і позитивний ефекти від перегляду ставок

«В 2018 році запровадження стимулюючих ставок ренти на нові свердловини дало суттєвих поштовх до зростання видобутку»

Державна служба геології та надр позитивно ставиться до пропозицій запровадження податкових стимулів для газо- на нафтовидобувних компаній.

Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив голова Держгеонадр Роман Опімах.

«Я ставлюся до таких пропозицій позитивно, це нормальне бажання підтримки з боку держави. Сектор нафти і газу – великий платник податків і суттєвий мультиплікатор: за підрахунками економістів, 1 грн, вкладена у видобуток нафти і газу, залучає 3,5 грн в економіку України. Адже в результаті освоєння родовищ у виробництві задіяна низка інших процесів», - зазначив Опімах.

За його словами, підтримка може здійснюватися без ризику скорочення надходжень до державного бюджету.

«До стимулів, які не матимуть негативного впливу на бюджет, належить і відновлення законсервованих свердловин, а також стимулювання видобутку нетрадиційного газу (газ ущільнених порід). Це нова технологія, де використовується абсолютно інший підхід розробки таких покладів. Тому важливо, щоб компанія мала фіскальну підтримку подібних проєктів», - додав Опімах.

Він нагадав, що в 2018 році запровадження стимулюючих ставок ренти на нові свердловини дало суттєвих поштовх до зростання видобутку, зокрема в приватному секторі.

«Якщо подивитися на динаміку видобутку, то видно, що приватний сектор продовжує зростати другий рік поспіль – це тому, що в 2018 році був закладений гарний базис. Тоді через зміни в законодавстві були запроваджені стимулюючі податки для буріння нових газових свердловин. Але який буде видобуток наступного року – важко сказати», - зазначив Опімах.

Щодо безпосереднього зниження ренти на видобуток з діючих свердловин, то для цього, за словами Опімаха, потрібно зважено оцінити негативний і позитивний ефекти від перегляду ставок.

Нагадаємо, голова Держгеонадр презентував пакет реформ із новими правилами для надрокористувачів. Зокрема реформа передбачає спрощення правил для «малого надрокористування», також введення розстрочки платежів за надання спецдозволів і вільний обіг спецдозволів.

Зміни в законодавство про надрокористування підтримав голова виконавчого комітету Ради реформ України Михайло Саакашвілі.

Раніше депутати екологічного комітету парламенту схвалили діяльність Державної служби геології та надр у першому півріччі поточного року. Зокрема щодо запуску службою Єдиного вікна надрокористувача, що дало змогу вдвічі скоротити кількість повернень документів заявникам та налагодити ефективний діалог із суб'єктами ринку.