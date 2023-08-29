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Дитячий садочок у Кременчуці хотів купити кухонний термометр за 384 млн грн

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Дитячий садочок у Кременчуці хотів купити кухонний термометр за 384 млн грн
Замість справжньої вартості термометра у 120 грн в тендер помилково вписали 384 млн грн
фото ілюстративне

Договір про закупівлю вже анулювали

У Кременчуці дитячий садочок оголосив тендер на придбання кухонного термометра за 384 млн грн. Про це стало відомо з сайту публічних закупівель.

Участь в цьому тендері взяв місцевий підприємець Андрій Чорноіван, який став переможцев. Він був готовий продати термометр за 384 млн 100 тис. грн. Сам же документ оприлюднили на сайті 28 серпня. 

Проте згодом виявилося, що у тендері була зроблена помилка: замість справжньої вартості у 120 грн там вписали 384 млн грн. Вже після цього договір анулювали.

Дитячий садочок у Кременчуці хотів купити кухонний термометр за 384 млн грн фото 1

Нагадаємо, раніше у Києві на додачу до овочерізок за 130 тис. грн за штуку та електросковорідку за 720 тис. грн.  управління освіти Дніпровської районної державної адміністрації хотіло закупити також 300 шкіряних барабанів в укриття за 890 тис. грн.

Проте після скандалу столичні чиновники скасували закупівлю.

Теги: тендер Кременчук дитячий садок

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