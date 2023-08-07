Аеропорт «Бориспіль» відмовився від скандального тендера на прибирання за 52 млн грн

Аеропорт «Бориспіль» скасував тендер на прибирання за 52 млн грн

Скасування закупівлі пов'язано із закінченням карантину COVID-19 з 1 липня 2023 року

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» скасував тендер на прибирання за 52 млн грн після того, як довкола нього виник значний розголос у соціальних мережах та медіа. Про це повідомляється в системі Prozorro.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В опублікованому там протоколі відміни від 25 липня вказується, що скасування закупівлі пов'язано із закінченням карантину COVID-19 з 1 липня 2023 року.

«Відпала потреба закупівлі послуги з прибирання з урахуванням протиепідеміологічних заходів та потребує корегування технологія (прибирання в аеропорту – «Главком»)», – йдеться в протоколі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Бюро економічної безпеки (БЕБ) стверджує, що держпідприємство вирішило скасувати проведення тендеру після отримання рекомендаційного листа від БЕБ. Тендер могли розцінити як розтрату коштів, повідомляється на сайті Бюро економічної безпеки.

Нагадаємо, аеропорт «Бориспіль» планував замовити комплексне обслуговування внутрішніх приміщень аеровокзального комплексу, паркінгу та інших об’єктів аеропорту на суму в понад 51 мільйон 777 тис. гривень.

Згодом у закритому аеропорту «Бориспіль» прокоментували закупівлю послуг на прибирання непрацюючих терміналів за 52 млн грн. Як повідомила пресслужба аеропорту «Бориспіль», існує необхідність в підтримці в належному стані виробничих приміщень, оскільки «в дуже малому відсотковому відношенні, аеропорт функціонує».