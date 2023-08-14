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Відкриті торги роблять дива. Тендер на закупівлю апаратів для лікування онкохворих закінчився сенсацією

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Відкриті торги роблять дива. Тендер на закупівлю апаратів для лікування онкохворих закінчився сенсацією
Шведська компанія «Електа» постачатиме Україні обладнання всього за 541 млн гривень
фото з відкритих джерел

Шведи продадуть Україні лінійні прискорювачі удвічі дешевше, ніж планували українські чиновники

Переможцем торгів на закупівлю 15 лінійних прискорювачів стала шведська компанія «Електа». Вона постачатиме Україні обладнання всього за 541 млн гривень. Про це йдеться на сайті  ДП «Прозорро.Продажі».

Компанія «Електа» постачатиме Україні обладнання всього за 541 млн гривень
Компанія «Електа» постачатиме Україні обладнання всього за 541 млн гривень
фото: скріншот

Зокрема, початкова вартість надважливих для лікування раку лінійних прискорювачів була мільярд гривень. Зокрема, обладнання використовують як основний елемент радіотерапії та радіохірургії, як джерело рентгенівського випромінювання.

Зазначимо, столичне ТОВ «Медрадіофізика-Плюс» засноване у 2019 році. Власником та директором фірми є Ольга Кухар (Ступчик) із Волині. Раніше фірма була зареєстрована в Миколаєві на місцевого жителя Олександра Соловйова, а Кухар лише керувала нею. Нині Соловйов володіє і керує миколаївською «Медрадіофізикою», яку створено у 2020 році.

Нагадаємо, управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 27 червня розірвало договір із підприємцем Сергієм Барсученком (Житомирська область) на закупівлю конструкторів для гри та навчання в укриттях під час повітряних тривог вартістю 900,7 тис. грн

Також на додачу до овочерізок за 130 тис. грн за штуку та електросковорідку за 720 тис. грн. Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило також 300 шкіряних барабанів в укриття за 890 тис. грн.

До слова, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія звернувся із «останнім попередженням» до місцевих посадовців, відповідальних за процедури закупівель.

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Теги: медицина держзакупівлі тендер рак

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