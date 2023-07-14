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Для повної інтеграції з європейським енергоринком потрібен подальший перегляд прайс-кепів – Енергоспівтовариство

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Для повної інтеграції з європейським енергоринком потрібен подальший перегляд прайс-кепів – Енергоспівтовариство
Енергоспівтовариство провело оцінку постанови НКРЕКП про встановлення граничних цін на спотовому ринку електроенергії
фото з відкритих джерел

У кінці червня НКРЕКП встановила нові прайс-кепи електроенергії на ринку «на добу наперед»

Секретаріат Енергетичного Співтовариства проаналізував рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) щодо перегляду цінових обмежень на електроенергію (прайс-кепів) та рекомендував продовжити лібералізацію енергоринку.

Про це йдеться в повідомленні Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

В ньому зазначається, що Енергоспівтовариство провело оцінку постанови НКРЕКП про встановлення граничних цін на спотовому ринку електроенергії.

«Секретаріат вітає цей крок у напрямку подальшої лібералізації та робить висновок, що подальший перегляд (прайс-кепів, – ред.) є неодмінною умовою для повної інтеграції українського ринку електроенергії з ринком Європейського Союзу», – наголошують в Енергоспівтоваристві.

Наголошується, що зближення українського енергоринку з європейським та синхронізація цін дозволить Україні імпортувати електроенергію та покращити безпеку електропостачання.

«Секретаріат рекомендує розробити стратегію подальшої лібералізації граничних цін, щоб відобразити послідовність ринків і включити автоматичний механізм коригування граничних цін на основі прозорої методології», – підсумували в повідомленні.

Нагадаємо, у кінці червня НКРЕКП встановила нові прайс-кепи електроенергії на ринку «на добу наперед» (РДН), внутрішньодобовому ринку (ВДР) і балансуючому ринку.

Раніше голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький закликав регулятора лібералізувати ринок електроенергії та повністю відмовитися від прайс-кепів.

Теги: НКРЕКП ринок Укренерго

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Для повної інтеграції з європейським енергоринком потрібен подальший перегляд прайс-кепів – Енергоспівтовариство
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