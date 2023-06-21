Китай ухвалив рішення стосовно нафти. Економіка РФ миттєво відреагувала

Російська економіка зробила круте піке після того, як Китай суттєво зменшив купівлю нафти у країни-агресора

Російські нафтові компанії зіткнулися з максимальним падінням попиту від одного з ключових покупців. Зараз Китай, який разом з Індією купує понад 80% російського нафтового експорту, у червні знизив закупівлі вдвічі. Про це пише Reuters з посиланням на дані Refinitiv Eikon та інформацію від трейдерів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

З 1 по 19 червня у напрямку КНР із російських портів було відвантажено всього 0,26 млн тонн сорту Urals, тоді як за аналогічний період травня постачання сягало 0,67 млн ​​тонн. З рейдових перевалок, де нафта переливається з танкера до танкера прямо в море, Китай отримав із РФ 300 тисяч тонн – на 120 тисяч менше, ніж за перші три тижні травня.

Замість російської нафти незалежні китайські НПЗ віддали перевагу іранським – знижки на них виявилися більшими. Про це Reuters розповів нафтотрейдер, який працює в КНР. У липні, за його словами, заводи можуть знову наростити закупівлі в Росії, отримавши нові квоти на імпорт, але це малоймовірно. Здається, Китай не поспішає купувати нафту у країни-агресора.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Поки що ж експортні доходи російської економіки падають: приплив валюти суттєво скоротився, і від цього «суттєво гірше рублю».

Росіяни засвідчують, проблеми почалися ще у квітні, коли, за даними Центрального банку Росії, чистий приплив виручки на валютний ринок склав мізерні $1,15 млрд. З того часу курси долара та євро підскочили на 7 рублів і оновили максимуми з першого місяця війни: долар закріпився вище 84 рублів (36,6 грн за курсом НБУ), а євро пробив позначку 92(40 грн за курсом НБУ). Кінець червня, коли експортери мають продати виторг під податки, навряд чи полегшить становище рубля: темпи девальвації можуть сповільнитися, але потім долар продовжуватиме дорожчати, вважають російські фінансові аналітики.