Дослідники назвали великі компанії, які порушили обіцянку піти з РФ

Heineken досі має сім пивоварень і 1800 співробітників у РФ

Відомі бренди, такі як Heineken, Unilever, Philip Morris, Mondelez свідомо не квапляться покидати російський ринок

Понад тисяча компаній-гігантів зобов'язалися залишити ринок РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого минулого року, однак дослідники звинувачують деякі відомі бренди у порушенні своїх обіцянок. Про це пише CNN.

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За словами автора дослідження Єльського університету Джеффа Зонненфельда, вихід компаній із країни-агресорки завдав Москві та економіці РФ серйозного фінансового та символічного ударів.

Проведене дослідження ґрунтується на інформаторах, місцевих експертах, студентах, які працюють у Росії, корпоративних документах та повідомленнях ЗМІ. Група науковців виявила фірми, які порушили свої ж обіцянки піти чи хоча б різко скоротити свою присутність у Росії.

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Зокрема, йдеться про такі відомі компанії, як Heineken, Unilever, Philip Morris та виробник Oreo Mondelez.

«Ці компанії порушують свої обіцянки. Вони діють як спекулянти воєнного часу. Це більш ніж розчаровує. Це ганебно та неетично», – підкреслив Зонненфельд.

На думку професора, споживачі мають розуміти, що підтримуючи ці компанії, вони підтримують те, що підживлює путінську військову машину.

Так, у березні 2022 року Heineken пообіцяла піти з Росії. Однак, за даними Єльського університету, через 16 місяців ця компанія досі має сім пивоварень і 1800 співробітників у цій країні. Ба більше, відтоді компанія запустила низку нових брендів у РФ і поглинула частку ринку, спричинену відходом інших великих пивних брендів.

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Крім того, у березні минулого року гігант із виробництва закусок та цукерок Mondelez пообіцяв «скоротити всі другорядні види діяльності в Росії, допомагаючи підтримувати безперервність поставок продуктів харчування». У компанії заявили, що зосередять свою діяльність на базових пропозиціях.

Проте тепер Mondelez, яка є виробником печива Oreo, крекерів Triscuit та снеків Nabisco, стверджує, що в Росії, як і раніше, працює 3000 їх співробітників.

Подібно до Unilever і Mondelez, Nestle минулоріч також пообіцяла продавати в РФ тільки основні продукти, такі як дитячі суміші. Однак дослідники з Єльського університету виявили, що виробник шоколадних батончиків Kit Kat, розчинної кави Nescafe і Purina, як і раніше, продає в Росії корми для домашніх тварин, шоколадні батончики та інші другорядні товари.

Попри обіцянку залишити Росію в березні 2022 року, коворкінг-гігант WeWork досі дозволяє користувачам бронювати робочі місця в Москві.

Також тютюновий гігант Philip Morris, який минулоріч заявив, що докладає всіх зусиль, аби піти з РФ, сьогодні є однією з найбільших транснаціональних корпорацій, що залишилися в Росії. Її активи, за підрахунками науковців, оцінюються в 2,5 мільярда доларів, включно з кількома заводами.

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Крім того, все ще працюють в РФ декілька американських мереж швидкого харчування. Так, «Сбарро Піца» все ще має заклад у Москві, який, імовірно, підтримується російськомовним веб-сайтом.

Також є в РФ і американська мережа ресторанів швидкого харчування Carl's Jr.

Єльський університет виявив, що в Росії досі працюють незалежні франчайзи TGI Fridays.

Нагадаємо, Raiffeisen Bank International (RBI) відклав плани щодо виходу з російського ринку. Раніше банк планував відокремити свій російський підрозділ до вересня 2023 року. Зміна рішення пов'язана нібито з вірою, що війна в Україні скоро закінчиться.

До слова, австрійська компанія Swarovski повністю припинила діяльність у Росії.

Крім того, японська компанія-розробник ігрових консолей та відеоігор Nintendo остаточно припиняє роботу на російському ринку.