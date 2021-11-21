Нацбанк оштрафував дві компанії на пів мільйона за порушення «колекторського» закону

Колекторські компанії порушили вимоги щодо взаємодії зі споживачами та іншими особами під час врегулювання простроченої заборгованост

Національний банк оштрафував дві компанії, що порушували вимоги «колекторського» закону. На першу було накладено три штрафи загальною сумою 331,5 тис. грн, а на другу – два штрафи загальною сумою 204 тис грн. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 19 листопада 2021 року.

НБУ виявив, що ТОВ «Фінансова компанія «Алурія» (ЄДРПОУ 43072822) для врегулювання простроченої заборгованості тричі залучала юридичні особи, які не було включено до реєстру колекторських компаній.

На фінкомпанію було накладено три штрафи:

за перше встановлене порушення – в мінімальному розмірі – 85 тис. грн;

за друге встановлене порушення – в середньому розмірі – 110,5 тис. грн;

за третє встановлене порушення – в максимальному розмірі – 136 тис. грн.

ТОВ «Маніфою» порушило вимоги щодо взаємодії зі споживачами та іншими особами під час врегулювання простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки), встановлені статтею 25 Закону України «Про споживче кредитування».

На ТОВ «Маніфою» (ЄДРПОУ 42848369) НБУ наклав два штрафи у розмірі 102 тис. грн кожен за порушення вимог щодо етичної поведінки. Систематичність та обсяг звернень громадян саме щодо неетичної поведінки під час врегулювання простроченої заборгованості цією фінансовою установою вплинули на застосування максимально передбаченого розміру штрафу.

Нагадаємо, що в Україні у 2021 році вперше з’явилося законодавство про колекторські компанії та фінустанови, які займаються врегулюванням простроченої заборгованості за споживчими кредитами.

Усі компанії, які на момент введення у дію закону, працювали на цьому ринку повинні були у місячний термін подати до НБУ необхідні документи для включення їх до реєстру колекторських компаній. Для нових юросіб обмежувальних строків немає.

Після 14 жовтня 2021 року у разі відсутності компанії в реєстрі, кредитодавець чи новий кредитор будуть зобов’язані достроково розірвати договір з такою компанією.

Також нагадуємо, що у квітні президент Володимир Зеленський підписав закон, який посилює захист боржників від шантажу з боку колекторів.

Про порушення можна повідомити в Нацбанк. Два факти неетичної поведінки призводять до дострокового розриву договору.

Як повідомлялося, з 14 липня в Україні по-новому запрацювали фінустанови і колекторські компанії із простроченою заборгованістю.

До відома, Національний банк України надав роз'яснення щодо правомірності дій колекторів, які допомагають фінустановам отримати від боржників непогашені кредитні кошти. У НБУ також пояснили, як захистити себе у випадку погроз чи нав’язливих дзвінків.