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    Долар та євро подорожчали. Курс валют від Нацбанку на 30 серпня

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    У порівнянні з 29 серпня курс усіх валют зріс - Долар та євро подорожчали. Курс валют від Нацбанку на 30 серпня
    У порівнянні з 29 серпня курс усіх валют зріс
    Фото з відкритих джерел

    Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,93 грн/долар

    Станом на 30 серпня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,93 грн/дол., повідомляє пресслужба Національного банку України.

    Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

    • 26.929000 грн за долар;
    • 31.664500 грн за євро;
    • 0.363790 грн за російський рубль;
    • 36.958700 грн за фунт стерлінгів.

    У порівнянні з 29 серпня курс усіх валют зріс.

    Раніше повідомлялося, що короткий післясвятковий тиждень підніс неприємний сюрприз тим, хто продовжує вірити в міцну гривню: долар несподівано і досить швидко почав дорожчати. За два дні він подолав позначку 27 гривень в продажу, а в суботу додав ще п’ять копійок.

    Нагадаємо, колишня глава Національного банку Валерія Гонтарева пояснила в інтерв’ю «Главкому», чому попри пандемію в Україні зміцнюється гривня.

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    Теги: курс валют Фунт Стерлінгів гривня
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    Долар та євро подорожчали. Курс валют від Нацбанку на 30 серпня