Долар та євро подорожчали. Курс валют від Нацбанку на 30 серпня
Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,93 грн/долар
Станом на 30 серпня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,93 грн/дол., повідомляє пресслужба Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
- 26.929000 грн за долар;
- 31.664500 грн за євро;
- 0.363790 грн за російський рубль;
- 36.958700 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 29 серпня курс усіх валют зріс.
Раніше повідомлялося, що короткий післясвятковий тиждень підніс неприємний сюрприз тим, хто продовжує вірити в міцну гривню: долар несподівано і досить швидко почав дорожчати. За два дні він подолав позначку 27 гривень в продажу, а в суботу додав ще п’ять копійок.
Нагадаємо, колишня глава Національного банку Валерія Гонтарева пояснила в інтерв’ю «Главкому», чому попри пандемію в Україні зміцнюється гривня.