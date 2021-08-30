Долар та євро подорожчали. Курс валют від Нацбанку на 30 серпня

У порівнянні з 29 серпня курс усіх валют зріс

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,93 грн/долар

Станом на 30 серпня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,93 грн/дол., повідомляє пресслужба Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.929000 грн за долар;

31.664500 грн за євро;

0.363790 грн за російський рубль;

36.958700 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 29 серпня курс усіх валют зріс.

Раніше повідомлялося, що короткий післясвятковий тиждень підніс неприємний сюрприз тим, хто продовжує вірити в міцну гривню: долар несподівано і досить швидко почав дорожчати. За два дні він подолав позначку 27 гривень в продажу, а в суботу додав ще п’ять копійок.

Нагадаємо, колишня глава Національного банку Валерія Гонтарева пояснила в інтерв’ю «Главкому», чому попри пандемію в Україні зміцнюється гривня.

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