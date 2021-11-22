Як змінилися пенсії в Україні у 2021 році: хто отримав надбавки

Черговий перерахунок відбудеться з 1 грудня

З 1 грудня органи Пенсійного фонду України в автоматичному режимі проведуть перерахунок пенсій, а також надбавок і підвищень пенсійних виплат, розміри яких визначаються від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Про це повідомляється на офіційному сайті Пенсійного фонду України.

Перерахунку, зокрема, підлягатимуть:

мінімальні та максимальні розміри пенсій;

доплата за понаднормативний стаж, передбачена статтею 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (непрацюючим);

пенсії за особливі заслуги відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»;

підвищення відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»;

щомісячна державна адресна допомога інвалідам війни та учасникам бойових дій;

державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни.

Зазначимо, що з 1 грудня в Україні відбудеться підвищення прожиткового мінімуму. Для осіб, що втратили працездатність, він становитиме 1934 грн (наразі – 1857 грн). Пенсії належать до тих категорій виплат, розміри яких прив’язані до прожиткового мінімуму, тому підлягають автоматичному перерахунку при його підвищенні.

графіка: pfu.gov.ua

Також слід зазначити, що у 2022 році влада планує ще два підвищення прожиткового мінімуму – для осіб, що втратили працездатність він із 1 липня наступного року становитиме 2027 грн, а з 1 грудня – 2093 грн.

Раніше повідомлялося, що прожитковий мінімум українців прив'яжуть до середньої зарплати.

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