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    Як змінилися пенсії в Україні у 2021 році: хто отримав надбавки

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    Мінімальні пенсійні виплати з 1 грудня зростуть - Як змінилися пенсії в Україні у 2021 році: хто отримав надбавки
    Мінімальні пенсійні виплати з 1 грудня зростуть
    фото з відкритих джерел

    Черговий перерахунок відбудеться з 1 грудня

    З 1 грудня органи Пенсійного фонду України в автоматичному режимі проведуть перерахунок пенсій, а також надбавок і підвищень пенсійних виплат, розміри яких визначаються від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Про це повідомляється на офіційному сайті Пенсійного фонду України.

    Перерахунку, зокрема, підлягатимуть:

    • мінімальні та максимальні розміри пенсій;
    • доплата за понаднормативний стаж, передбачена статтею 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (непрацюючим);
    • пенсії за особливі заслуги відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»;
    • підвищення відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»;
    • щомісячна державна адресна допомога інвалідам війни та учасникам бойових дій;
    • державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни.

    Зазначимо, що з 1 грудня в Україні відбудеться підвищення прожиткового мінімуму. Для осіб, що втратили працездатність, він становитиме 1934 грн (наразі – 1857 грн). Пенсії належать до тих категорій виплат, розміри яких прив’язані до прожиткового мінімуму, тому підлягають автоматичному перерахунку при його підвищенні.

    графіка: pfu.gov.ua
    графіка: pfu.gov.ua

    Також слід зазначити, що у 2022 році влада планує ще два підвищення прожиткового мінімуму – для осіб, що втратили працездатність він із 1 липня наступного року становитиме 2027 грн, а з 1 грудня – 2093 грн.

    Раніше повідомлялося, що прожитковий мінімум українців прив'яжуть до середньої зарплати.

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    Теги: соцвиплати мінімальна заробітна плата пенсія влада стаж
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    Як змінилися пенсії в Україні у 2021 році: хто отримав надбавки