У Мінсоцполітики анонсували виплату додаткових грошей з 1 грудня: хто їх отримає

Пенсіонери та мешканці «червоних» областей отримають більше грошей від держави

З 1 грудня збільшаться пенсії й виплати на оплату комуналки

В Україні з 1 грудня зростають прожитковий мінімум та мінімальна пенсія, до кінця року середній розмір пенсійної виплати в Україні складатиме 4 тисячі гривень. Про це розповіла в інтерв'ю «Фактам» міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, також зростуть граничні пенсії для українців віком від 65 років зі стажем у 30/35 років.

Крім того, мешканцям регіонів «червоної« зони нарахують субсидії за збільшеними на 50% соціальними нормативами споживання електроенергії, гарячої води, газу та тепла.

Очільниця відомства також розповіла, що субсидії на опалення за жовтень нарахують як за весь місяць. У тих областях, які стали «червоними» в кінці жовтня, субсидії будуть перераховані в листопаді.