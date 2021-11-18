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    Економіка та фінанси

    У Мінсоцполітики анонсували виплату додаткових грошей з 1 грудня: хто їх отримає

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    Пенсіонери та мешканці &laquo;червоних&raquo; областей отримають більше грошей від держави - У Мінсоцполітики анонсували виплату додаткових грошей з 1 грудня: хто їх отримає
    Пенсіонери та мешканці «червоних» областей отримають більше грошей від держави

    З 1 грудня збільшаться пенсії й виплати на оплату комуналки

    В Україні з 1 грудня зростають прожитковий мінімум та мінімальна пенсія, до кінця року середній розмір пенсійної виплати в Україні складатиме 4 тисячі гривень. Про це розповіла в інтерв'ю «Фактам» міністр соціальної політики Марина Лазебна.

    За її словами, також зростуть граничні пенсії для українців віком від 65 років зі стажем у 30/35 років.

    Крім того, мешканцям регіонів «червоної« зони нарахують субсидії за збільшеними на 50% соціальними нормативами споживання електроенергії, гарячої води, газу та тепла.

    Очільниця відомства також розповіла, що субсидії на опалення за жовтень нарахують як за весь місяць. У тих областях, які стали «червоними» в кінці жовтня, субсидії будуть перераховані в листопаді.

    Теги: опалення пенсія Марина Лазебна
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    У Мінсоцполітики анонсували виплату додаткових грошей з 1 грудня: хто їх отримає