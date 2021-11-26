Пенсії та не тільки: міністр анонсував нові послуги порталу «Дія»
Серед послуг буде призначення та перерахунок пенсій
Міністерство цифрової трансформації України 29 листопада проведе Online Summit, під час якого презентує нові послуги на порталі «Дія». Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Facebook.
Він додав, що нові сервіси будуть пов’язані із соціальною сферою. Це будуть послуги, які щодня оформлюють декілька мільйонів українців у ЦНАПах або ж в управліннях соцзахисту. «Ми їх представимо у Дії – без черг, у декілька кліків та просто для всіх. Серед послуг буде призначення та перерахунок пенсій», – написав віцепрем'єр.
За словами Федорова, на соціальну сферу з держбюджету щороку виділяється понад 700 млрд грн, що більше, ніж на медицину, освіту чи культуру. Соціальні послуги – на другому місці з популярності в українців.
«Наше бачення – найшвидше цифровізувати та зробити зручними ті послуги, якими користується найбільше українців. Тому цього року ми почали глобальну цифрову трансформацію цієї сфери й запустили перший пілот Єдиної інформаційної системи соціальної сфери», – розповів очільник Мінцифри.
Він зазначив, що команда Мінцифри спільно з партнерами також презентує ініціативу з цифрової доступності та безбар’єрності, яка базується на міжнародному досвіді.
«В Україні проживає майже 3 млн людей з інвалідністю. Цифровий розвиток має бути доступним для кожного», – підкреслив Федоров.
Нагадаємо, бренд і концепцію застосунку та порталу Дія представили 27 вересня 2019 року в Києві. У першій версії додатку були доступні 33 онлайн-послуги та низка електронних документів.