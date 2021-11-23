Суддя, який визнав поета Стуса «особливо небезпечним рецидивістом», домігся більшої пенсії

У 1980 році Петро Фещенко був головуючим у кримінальній справі за обвинуваченням українського поета Василя Стуса в «антирадянській діяльності та пропаганді».

Окружний адмінсуд Києва розглядав позов судді у відставці більше восьми місяців

Окружний адміністративний суд Києва повністю задовольнив позов колишнього судді Київського обласного суду Петра Фещенка та зобов’язав Пенсійний фонд провести йому перерахунок та виплату щомісячного довічного грошового утримання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення від 17 листопада.

Колишній служитель Феміди зазначив у позові, що отримує щомісячне довічне грошове утримання у розмірі 90% суддівської винагороди. Однак після зміни самого розміру суддівської винагороди позивач почав домагатися перерахунку коштів у Головному управлінні Пенсійного фонду в Києві. Зокрема, наполягав на перерахунку, починаючи з січня 2020 року. Для цього надав довідку вже ліквідованого Апеляційного суду Київської області. Натомість Пенсійний фонд відповів відмовою.

Тоді Фещенко у березні 2021 року подав до суду. Окружний адмінсуд з’ясував, що право на пенсію за віком або щомісячне довічне грошове утримання мають чоловіки 1955 року народження і старші, які працювали суддями і вийшли у відставку.

Окремо суд посилався на твердження Конституційного суду, який вважає, що щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці має бути співмірним із суддівською винагородою, яку отримує чинний суддя. У разі збільшення розміру такої винагороди перерахунок раніше призначеного щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці має здійснюватися автоматично. До прикладу, нині оклад судді апеляційного суду становить понад 105 тис. грн (або 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб).

Окружний адмінсуд зробив висновок, що в екссудді Фещенка з’явилася підстава на перерахунок щомісячного довічного грошового утримання після рішення Конституційного суду від 18 лютого 2020 року, який визнав неконституційним один із пунктів закону про судоустрій і статус суддів.

Крім цього, суд стягує з Пенсійного фонду на користь позивача 908 грн судового збору.

Додамо, що повноваження судді Петра Фещенка було припинено 8 травня 1996 року Указом президента Леоніда Кучми. Підставою послужила письмова заява про відставку служителя Феміди.

Як відомо, Петро Фещенко був головуючим у кримінальній справі за обвинуваченням українського поета Василя Стуса в «антирадянській діяльності та пропаганді». 2 жовтня 1980 року суддя Фещенко дав Василю Стусу 10 років тюрми, половину з яких поет мав відбути у виправно-трудовій колонії. Суд також визнав Стуса «особливо небезпечним рецидивістом». Помер поет 4 вересня 1985 року у радянському таборі. Його було реабілітовано вже посмертно, у 1990 році.

Ще один колишній одіозний служитель Феміди, який у 1987 році засудив до розстрілу бійця Української повстанської армії Івана Гончарука, вже виграв подібний процес і вибив собі гігантську пенсію. Ідеться про екссуддю Апеляційного суду Волинської області Бориса Плахтія. Торік за рішенням суду йому перерахували пенсію. І тепер суддя у відставці отримує понад 200 тис. грн на місяць.

Нагадаємо засуджений Плахтієм Іван Гончарук був останнім воїном УПА, якого засудили до смертної кари в СРСР. Наприкінці квітня 2021 року Національна комісія із реабілітації жертв політичних репресій повністю реабілітувала Гончарука.

Персону Бориса Плахтія суспільство активно обговорювало також у контексті іншої історії: у березні 2021 року його доньку, суддю Інну Плахтій, було обрано членкинею Вищої ради правосуддя.