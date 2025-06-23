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ДТЕК та британська Octopus почали проєкт встановлення дахових сонячних станцій та акумуляторів: хто може взяти участь?

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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ДТЕК та британська Octopus почали проєкт встановлення дахових сонячних станцій та акумуляторів: хто може взяти участь?
Сонячні електростанції та системи накопичення енергії встановлюватимуться безпосередньо на об’єктах клієнтів Yasno
фото: dtek.com

Проєкт передбачає залучення фінансування у розмірі 100 млн євро для реалізації 100 проєктів

Компанія ДТЕК спільно з британською Octopus Energy Group запустили спільну ініціативу зі встановлення дахових сонячних електростанцій і систем накопичення енергії для українського бізнесу та установ державного сектору. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК. 

Вона передбачає залучення фінансування у розмірі 100 млн євро для реалізації 100 проєктів для споживачів по всій Україні.

Сонячні електростанції та системи накопичення енергії встановлюватимуться безпосередньо на об’єктах клієнтів Yasno.

Системи працюватимуть під управлінням платформи Kraken від Octopus Energy Group, що дасть бізнесам змогу в реальному часі оптимізувати й керувати споживанням електроенергії, зменшувати навантаження в години пікових потреб та продавати надлишкову електроенергію в мережу, підвищуючи економію.

«Об’єднуючи інвестиції, технології та міжнародну підтримку, ми можемо допомогти українському бізнесу та громадам узяти під контроль власні енергетичні потреби та закласти основу для сталої енергетичної незалежності. Дякую Octopus Energy, уряду Великої Британії та британському народові за незмінну підтримку України», – зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

«Україна – і зокрема DTEK – продемонстрували неймовірну стійкість і гнучкість попри безпрецедентні руйнування енергетичної системи. Вони швидко відновлюються і впроваджують децентралізовану розумну енергосистему на базі власних відновлюваних джерел. Ми пишаємося партнерством, яке допоможе Україні повернутися сильнішою, ніж будь-коли», додав Грег Джексон, засновник і CEO Octopus Energy Group.

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Теги: інвестиції технології фінансування ДТЕК

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