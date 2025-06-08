Берлінська розповіла, хто в Україні повинен готуватися до мобілізації

Волонтерка підкреслила, що в країні не повинно бути касти недоторканних

В Україні наразі немає потреби знижувати мобілізаційний вік і проводити мобілізацію жінок, але країна вже на тому моменті, де і жінки, і люди з 18 років мають готуватися. Як інформує «Главком», таку думку висловила волонтерка Марія Берлінська в інтерв’ю Lb Live. Узагалі, за її словами, все доросле населення, без винятку? має бути готове до мобілізації.

«Дуже не хочу, щоб служили вчорашні школярі, жінки. У нас ще є мобілізаційний ресурс, можливість рекрутувати іноземців. Є люди, котрі ніколи не були задіяні в обороні, але можуть», – сказала вона.

Берлінська підкреслила, що так само не має бути якоїсь касти недоторканних. «Важливо, щоб у першу чергу правлячі еліти показували приклад. Це зовсім інший суспільний настрій», – зазначила волонтерка і додала, що це дасть можливість видихнути й відпочити тим, хто на фронті безвилазно багато років.

У російських ІПСО вже неможливо буде використовувати історію про те, що війна – для бідних, якщо буде приклад, від правлячих еліт у тому числі, і не буде якихось каст, батальйонів «Монако».

«Це важливо – показати єдність нації і те, що ризикують усі порівну. Народ, який став армією – непереможний», – пояснила вона.

Крім того, Берлінська додала, що наразі не бачить необхідності примусово мобілізувати жінок. «У нас ще є шанс не довести ситуацію до настільки критичного моменту», – зауважила вона.

«Технології – це об'єктивний гейм чейнджер і єдине, що дасть нам можливість встояти», – конкретизувала волонтерка.

Нагадаємо, усі, хто до 4 травня 2024 року отримав рішення про обмежену придатність до військової служби, мають пройти повторну військово-лікарську комісію. Крайній термін, коли обмежено придатні можуть пройти повторну ВЛК – 5 червня 2025 року включно.

Військовозобов'язані можуть самостійно отримати направлення на проходження ВЛК від територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Також передбачена можливість самостійного отримання направлення на ВЛК через електронну систему «Резерв+».

З отриманим направленням необхідно звернутися до військово-лікарської комісії, визначеної ТЦК та СП. Це може бути ВЛК при ТЦК та СП, військовому госпіталі або іншому закладі охорони здоров'я. При собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, військово-облікові документи, медичну документацію (за наявності), результати попередніх медичних обстежень.

Раніше повідомлялося, що в Україні серед обмежено придатних до військової служби громадян, які повторно проходять військово-лікарську комісію (ВЛК), 99% визнаються придатними.