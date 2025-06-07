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Маск може втратити мільярдні субсидії через конфлікт із Трампом

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Маск може втратити мільярдні субсидії через конфлікт із Трампом
Трамп: Ми все розглянемо. Йдеться про великі гроші. Про значні субсидії
фото з відкритих джерел

Трамп у розмові з журналістами натякнув на можливий перегляд контрактів Ілона Маска з урядом США

Президент США Дональд Трамп не виключає можливості перегляду державних контрактів підприємця Ілона Маска з урядом на тлі публічного конфлікту між ними. Це може потенційно зачепити великі проєкти компаній бізнесмена, зокрема SpaceX і Tesla. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN та Bloomberg.

«Ми все розглянемо. Йдеться про великі гроші. Про значні субсидії. Тож ми подивимось на це, тільки якщо це буде справедливо як для нього, так і для країни... але це має бути справедливо», – заявив Трамп журналістам під час перельоту до Нью-Джерсі на борту Air Force One.

На запитання про те, чи можуть США обійтися без співпраці з компаніями Маска, зокрема у сфері космічних місій за участю SpaceX, президент відповів: «Так, зможуть, звичайно. США можуть вижити без майже будь-кого, окрім мене», – додавши, що ця фраза була жартом.

Хоча Трамп не має наміру повертати символічний «золотий ключ», який був вручений Маску під час нещодавнього заходу в Овальному кабінеті, де вони ще обмінювались компліментами. Також президент заявляє, що не планує відновлювати контакт із бізнесменом. «Я навіть не думаю про нього», – наголосив він.

Водночас Трамп висловив вдячність за внесок Маска в діяльність Департаменту урядової ефективності (DOGE), зауваживши, що робота була «відмінною» і справді принесла користь.

«Я просто бажаю йому всього найкращого, сподіваюся, у нього все буде добре з Tesla», – підсумував президент.

Варто зазначити, що компанії Ілона Маска отримують значне фінансування від уряду США. За інформацією Bloomberg Government, SpaceX – одна з найдорожчих приватних компаній світу з оцінкою у $350 млрд – з 2000 року уклала контрактів із NASA та Пентагоном на понад $22 млрд.

До слова, конфлікт Маска та Трампа почався з заяви президента США – він розповів, що «дуже розчарований» мільярдером, який нещодавно залишив свою посаду в Білому домі та розкритикував законопроєкт про податки. Як передає «Главком», про це пише CNN.

«У нас з Ілоном були чудові стосунки. Я не знаю, чи будуть вони в нас ще», – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті менш ніж через тиждень після того, як вони обмінялися похвалою в останній день роботи Маска в Департаменті ефективності уряду (DOGE). Відтоді Маск різко критикував «великий і прекрасний» закон Трампа про податки й витрати, назвавши його «огидною гидотою».

Президент порівняв бізнесмена з іншими експомічниками, які стали вороже налаштованими після виходу з його адміністрації.

Після цього Маск відповів на заяви Трампа на своїй сторінці в X репостом публікації, де наводять його слова: «Без мене Трамп програв би вибори, демократи контролювали б Палату представників, а республіканці мали б лише 51 на 49 (місць) у Сенаті. Така невдячність».

Теги: Дональд Трамп фінансування Tesla Ілон Маск SpaceX

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