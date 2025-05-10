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ДТЕК Мережі отримали сертифікат відповідності міжнародним екологічним стандартам

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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ДТЕК Мережі отримали сертифікат відповідності міжнародним екологічним стандартам

«Сертифікація ОСР – це підтвердження нашої відповідальності перед клієнтами, партнерами та державою», – зазначають у компанії

Компанія ДТЕК Мережі пройшла сертифікацію на відповідність міжнародному екологічному стандарту ISO 14001. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Оператори системи розподілу ДТЕК Мережі у 2024 році успішно пройшли міжнародну сертифікацію на відповідність стандарту ISO 14001. Це означає, що підприємства знижують вплив на довкілля, продовжують удосконалювати свої екологічні процеси та економлять природні ресурси попри війну», – йдеться в ньому.

Зазначається, що сертифікаційні та наглядові перевірки відбулися в ДТЕК Дніпровські електромережі, ДТЕК Київські електромережі, ДТЕК Київські регіональні електромережі, ДТЕК Одеські електромережі та ДТЕК Донецькі електромережі. Аудитори TÜV AUSTRIA CERT GMBH (Австрія) та G-Certi (Південна Корея) високо оцінили ефективність екологічного менеджменту, зокрема зменшення обсягів відходів, ощадливе використання ресурсів і системну екопросвіту.

Серед ініціатив, які отримали найвищу оцінку, – система збору та сортування відходів, участь у міжнародних екологічних кампаніях, а також еколого-просвітницький проєкт #Лелеченьки, спрямований на збереження популяції білих лелек і підвищення надійності електропостачання. Завдяки цій ініціативі кількість птахів зросла на понад 20 тисяч.

«Сертифікація ОСР – це підтвердження нашої відповідальності перед клієнтами, партнерами та державою. Ми демонструємо, що прозорість, відповідність міжнародним вимогам і екологічна сталість є нашими пріоритетами навіть у найскладніші часи», – зазначила генеральна директорка ДТЕК Мережі Аліна Бондаренко.

ОСР ДТЕК Мережі впроваджують екологічні стандарти ISO 14001 уже понад 10 років – кожен із операторів щороку проходить незалежний аудит, підтверджуючи постійне вдосконалення підходів до збереження природи та сталого розвитку.

Теги: ДТЕК електроенергія енергетика

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