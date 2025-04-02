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ДТЕК ввів у роботу три нові вугільні лави

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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ДТЕК ввів у роботу три нові вугільні лави
Вугледобувні підприємства ДТЕК продовжують забезпечувати потреби теплової генерації у вугіллі
фото: energo.dtek.com

Головний енергетичний холдинг держави прозвітував про роботу, здійснену для стабільності енергосистеми

Компанія ДТЕК запустила три нові вугільні лави для забезпечення теплоелектростанцій вугіллям. Про це йдеться у повідомленні ДТЕК. 

У ньому зазначається, що вугледобувні підприємства ДТЕК продовжують забезпечувати потреби теплової генерації у вугіллі. Для цього шахтарі компанії ввели у січні – березні цього року три нові вугільні лави.

«Вже зараз закладаємо надійнішу основу для проходження тепловою генерацією як літніх піків споживання, так і наступної зими. Для цього шахтарі вводять нові лави, а ми інвестуємо наявні ресурси в підтримку українського вуглевидобутку. Лише за перші три місяці року вклали в роботу шахт майже 2 млрд грн. Бо і далі маємо робити усе, щоб теплова генерація була забезпечена усім необхідним, а українська енергосистема – надійною опорою», – розповів генеральний директор ДТЕК «Енерго» Олександр Фоменко.

Нагадаємо, за підсумками 2024 року інвестиції ДТЕК Ріната Ахметова в український вуглевидобуток склали 7,5 млрд грн, за останні три роки (2022-2024) – 18 млрд грн.

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Теги: ДТЕК вугілля інвестиції

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