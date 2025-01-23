Придністров'я відмовилося від українського вугілля

За словами глави Придністров'я, вугілля не підходить для роботи станції за технічними характеристиками

Київ та Кишинів пропонували вугілля для Молдовської ДРЕС

Вугілля, яке Україна пропонувала як допомогу Придністров'ю, не годиться для Молдовської ДРЕС. Про це йдеться у зверненні глави невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський до президентки Молдови Майї Санду.

«Серебрян заявив, що Україна з Молдовою пропонувала вугілля для станції. Те вугілля, яке пропонувала Україна, це газове вугілля. Воно за технічними характеристиками не підходить для роботи нашої ТЕЦ. Це всі прекрасно знають – спитайте у спеціалістів», – сказав Красносельський.

За словами посадовця, для Молдовської електростанції потрібен антрацит.

Красносельський звинуватив Молдову в тому, що вона нібито блокує постачання газу в Придністровський регіон, і сказав, що скаржитиметься в ООН і Червоний Хрест.

Нагадаємо, у Придністров'ї, окупованому Росією регіоні Молдови, відключили опалення та гарячу воду. Це сталося після припинення транзиту територією України та відмови Москви постачати газ за іншими маршрутами.

Молдова раніше пропонувала допомогти невизнаному Придністров'ю купувати природний газ через європейські закупівельні платформи для того, аби впоратися з кризою. Однак Придністров'я відмовилося купувати європейський газ замість російського, пояснивши відмову від європейського газу «вищими та нестабільнішими цінами».

До слова, уряд Молдови та влада окупованого Придністров'я продовжують докладати зусиль для забезпечення невизнаного регіону європейським газом. Однак поки що результат відсутній.