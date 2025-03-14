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Куди треба інвестувати у першу чергу? Відомий банкір дав неочікувані поради

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Куди треба інвестувати у першу чергу? Відомий банкір дав неочікувані поради
Тарас Кириченко пояснив, навіщо інвестору філософія
фото: glavcom.ua

Однією з найважливіших інвестицій Тарас Кириченко вважає добрих друзів

Можливість інвестувати є в будь-які часи – проте важливо враховувати, якими будуть ці інвестиції, куди вкладаються гроші, які цілі ставить собі інвестор. Про це розповів генеральний партнер інвестиційного синдикату TOLOKA.VC Тарас Кириченко, пише «Главком» з посиланням на інтерв’ю для видання Delo.ua.

Тарас Кириченко радить потенційним інвесторам вчити філософію – тобто, розуміти, для чого потрібні гроші. І поясняє, чому це є важливим: «Якщо людина витрачає Богом дане життя на заробляння грошей, які потім витрачає на непотрібні їй речі, то вона робить фундаментальну помилку при інвестуванні. І оскільки більшості людей, на жаль, бракує розуміння, що таке гроші та для чого вони потрібні, то для багатьох інвестування перетворюється в monkey-бізнес, дурну роботу».

Достатньо освічені, розумні люди ставляться до грошей байдуже, вважає Тарас Кириченко. Цю тезу він обґрунтовує так: «Це не означає, що гроші небажані. Але важливо, щоб гроші не стали вашим господарем. Як відомо, гроші – чудовий слуга і дуже поганий господар». Тому, за словами банкіра, треба чітко розуміти, скільки грошей потрібно майбутньому інвесторові та що він планує з ними робити.

«Стати мільйонером – абсолютно не проблема, – розмірковує Тарас Кириченко. – Як стати мільйонером – описано в сотнях книжок. І ще в тисячах книжок описано, як втрачаються кошти. Більшість цих рецептів – детальні та конструктивні. Але багато людей не хочуть ставати мільйонерами, бо розуміють, що ціна грошей на твоєму банківському рахунку буде занадто великою».

Банкір радить інвесторам перш за все вкладатися у власну освіту – наприклад, знаходити та оплачувати собі хороших викладачів. Зараз багато інформації є у відкритому доступі, зауважує Кириченко, проте вкладатися все одно доведеться: «Ви інвестуватимете в неї ресурси у вигляді свого часу, який би могли витратити, наприклад, на заробляння грошей».

Друга за значимістю інвестиція – дружні зв’язки. «Коли ти молодий, коли лиш знаходиш себе, – дуже важливо мати міцну мережу підтримки, гарних друзів», – пояснює Тарас Кириченко.

Третя його порада – обов’язково вкладатися у сімейного партнера – дружину чи чоловіка:  «Це інвестиції, які дають найбільшу віддачу».

Загалом Тарас Кириченко радить інвестувати завжди – наприклад, дисципліновано відкладати 10-15-20% зі щомісячного доходу. «Причому надзвичайно важливо робити це до того, як ти почнеш витрачати свої щомісячні надходження, а не після того», – наголосив банкір. 

Раніше «Главком» повідомляв, що український банкір, співзасновник monobank Олег Гороховський після суперечки у Білому домі 28 лютого відкрив збір коштів для виробництва ядерної зброї для України. За пів години українці зібрали 2 млн грн.

Також стадо відомо, що Приватбанк перерахував до державного бюджету 41 млрд грн – рекордну суму податків фінансової установи за 2024 рік.

 

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Теги: бізнес Україна інвестиції поради бізнесмен

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