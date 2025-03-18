Оренда чи власне житло? Чому українська молодь відкладає покупку оселі

Молодь від 25 до 30 років також найчастіше орендує житло

21% респондентів планує придбати житло у найближчі п'ять років. 37% не планують взагалі, або скоріш за все не планують купувати власне житло

Українська молодь в реаліях сьогодення вбачає купівлю власного житла одним з найважливішим завданням. Однак в умовах економічних викликів, зростання цін на нерухомість та змін на ринку праці молоді люди вагаються між покупкою власного житла та орендою.

«Главком» повідомляє, що OLX Нерухомість провели опитування, аби з’ясувати, чи готова українська молодь до покупки житла та що впливає на їхнє рішення.

Лише 21% респондентів зазначили, що живуть у власному окремому житлі. 45% орендують житло самостійно, або з партнером/друзями. Третина (28%) проживають з батьками. Ще 4% – проживають у гуртожитку.

У віковій групі 18-24 роки найбільший відсоток тих, хто проживає з батьками – 41%. У групі 31-35 років здебільшого проживають у власному житлі (30%) або орендують самостійно чи з партнером (41%).

Молодь від 25 до 30 років також найчастіше орендує житло (56%), а 19% проживають у власних домівках. Більшість (67%) з опитаних працюють.

Основні сфери діяльності та заробіток української молоді

33% опитаних не працює на момент опитування: із них 22% студенти, 30% домогосподарки або мами у декреті, 41% перебувають у пошуках роботи

ІТ– сектор (14,9%);

сфера торгівлі та продажів (14,2%);

сфера виробництва та інженерії (8,2%);

служба в Силах оборони України (8%) та інші .

36% опитаних отримують на місяць до 15 000 грн

33% респондентів заробляють від 15 тис. й до 30 тис. грн;

16% респондентів мають дохід понад 30 тис. й до 50 тис. грн;

15% зазначили, що заробляють понад 50 тис. грн.

21% респондентів планує придбати житло у найближчі п'ять років. 19%, ймовірно, планують покупку. Все ж більшість, а саме 37% не планують взагалі, або скоріш за все не планують купувати власне житло. Решта не визначились.

Основні мотиви української молоді для купівлі житла та перешкоди

бажання мати власний простір та незалежність (76%);

створення сім’ї або покращення житлових умов для неї (53%);

варіант інвестиції на майбутнє (28%).

Що заважає купувати житло

високі ціни на нерухомість (68%);

недостатній рівень доходу/відсутність заощаджень (66%).

До того ж, війна і пов’язані з нею ризики є лише третьою за важливістю перешкодою. В опитуванні, проведеного у лютому 2025 року, взяло участь 1265 користувачів платформи OLX.

До слова, у лютому 2025 року в більшості областей України зросла середня вартість однокімнатних квартир. Найбільше подорожчання зафіксували у Волинській області – на 7% ($51,5 тис.).