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Голова галузевої ради Федерації металургів звинуватила «Укрзалізницю» у зупинці підприємств

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Голова галузевої ради Федерації металургів звинуватила «Укрзалізницю» у зупинці підприємств
Рішення «Укрзалізниці» щодо тарифної політики безпосередньо впливають на економіку нашої країни
фото: glavcom.ua

«Укрзалізниця» вже створила надмірне навантаження на бізнес, чергове підвищення тарифів доб'є нашу конкурентоспроможність – експерт

Компанія «Укрзалізниця» є ключовим перевізником для промислових підприємств, тож її рішення щодо тарифної політики безпосередньо впливають на економіку нашої країни. Тому підвищення тарифів на вантажні перевезення у нинішніх умовах призведе до ще більшого подорожчання української продукції, яка і так втратила конкурентоспроможність на міжнародних ринках. Про це заявила голова галузевої ради Федерації металургів України Олена Колесникова, коментуючи ініціативу щодо підвищення тарифів на вантажні перевезення «Укрзалізниці» на 37%.

«Попередні підвищення тарифів у 2021-2022 роках вже створили надмірне навантаження на бізнес: перевезення руди та вугілля подорожчало на 140%, сталі – на 70%, а порожніх вагонів – на 158%. Ще один стрибок цін може спровокувати масові зупинки виробництва, зниження податкових надходжень і втрату тисяч робочих місць», – підкреслила експерт.

Вона також нагадала, що наразі приватні підприємства в Україні позбавлені можливості залучати фінансування на глобальних ринках – тоді як державні компанії, такі як АТ «Укрзалізниця» та НЕК «Укренерго», продовжують отримувати кредитні ресурси від міжнародних партнерів.

«Розширивши доступ до фінансування для цих інституцій, можна компенсувати їхні витрати та уникнути підвищення тарифів, яке в поточних умовах буде критичним для національної промисловості. Адже за кожним підприємством стоять робочі місця, а вищезазначені умови негативно впливають на їх наявність. Тож такі ініціативи погіршують вже важку ситуацію», – зазначила Колесникова.

Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» ініціювала підвищення вантажних тарифів на 37% для того, щоб покрити збитки від пасажирського сегмента, які, за оцінками, сягнуть у 2024 році 25 мільярдів гривень.

У свою чергу бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України. У Дунайському пароплавстві заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод «АрселорМіттал Кривий Ріг» попередив про ризик закриття заводу, де працює 20 тисяч людей. Також бізнес попередив про неминуче зростання цін на товари та послуги, яке ляже на плечі усіх українців.

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Теги: вугілля Укрзалізниця бізнес фінансування послуги Укренерго перевезення залізниця тарифи

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