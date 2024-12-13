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Найбільша в Україні шахта з видобутку коксівного вугілля зупинила роботу: причина

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Найбільша в Україні шахта з видобутку коксівного вугілля зупинила роботу: причина
Шохта розташована приблизно за 10 км на захід від центру міста і зараз опинилася близько до місць боїв біля Покровська
фото з відкритих джерел

Шахта є ключовим підприємством регіону  

Через наближення бойових дій компанія «Метінвест» на Донеччині призупинила роботу найбільшої в Україні шахти з видобутку коксівного вугілля – шахтоуправління «Покровське». Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Шахта є ключовим підприємством регіону і спеціалізується на видобутку високоякісного коксівного вугілля, яке використовується в металургійній промисловості для виробництва сталі. Вона розташована приблизно за 10 км на захід від центру міста і зараз опинилася близько до місць боїв біля Покровська.

«Через погіршення ситуації з безпекою «Метінвест» призупинив роботу на своєму підприємстві – вугільному майданчику у Піщаному(біля Покровська Донецької області України)через наближення лінії фронту та посилення обстрілів. На ділянці знаходиться вертикальний шахтний ствол Покровського вугільного комбінату(ствол № 3)разом із адміністративним комплексом. Група евакуювала основний персонал та членів їхніх родин», – йдеться в повідомленні

Зазначається, що інші ключові об’єкти компанії продовжують працювати.

«Метінвест» спільно з Покровською міською військовою адміністрацією та представниками ЗСУ, уважно стежить за безпековою ситуацією навколо міста та промислових місць. Рішення щодо продовження роботи всіх промислові майданчики будуть створені з урахуванням умов, що розвиваються на фронті. Повний вплив призупинення роботи на вугільній дільниці в Піщаному наразі оцінюється», – йдеться в повідомленні.

Шахта під Покровськом є найбільшим постачальником коксівного вугілля в країні та одним з провідних підприємств у цій галузі у всій Східній Європі. Промислові запаси вугілля на шахті становлять 200 млн. тонн, виробництво вугілля на ній за 2023 рік склало 5,6 млн. тонн.

Нагадаємо, втрати російських окупантів на Покровському напрямку стабільно високі, особливо у живій силі. Так, у грудні противник в середньому за добу підтверджено втрачає на цьому напрямку близько 400 осіб вбитими та пораненими. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, Покровський напрямок вже декілька місяців залишається одним з найскладніших у контексті протистояння з російськими окупантами.

Як заявив командир роти 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша з позивним Лютий, важко спрогнозувати, скільки російським окупаційним військам знадобиться часу, щоб упритул підійти до Покровська Донецької області. 

До слова, українські війська відновили втрачені позиції під Сватовим, російські війська просунулися в Курській області та напрямках Часів Яр, Покровськ і Курахове. Про це свідчать геолокаційні кадри, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

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Теги: шахта Донеччина Покровськ війна Україна

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