Дві держшахти опинилися на межі зупинки, – лідер профспілки

«Вугільники не безпідставно переживають, що видобуте вугілля в таку погоду може просто згоріти на складах»

Дві шахти державного підприємства «Добропіллявугілля-видобуток» опинилися на межі зупинки через кризу на енергоринку.

Про це повідомив народний депутат, лідер Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

«Наразі виникла реальна загроза зупинки шахт «Алмазна» та «Добропільська». Вугілля не відвантажене – гроші не отримані. За який кошт розраховуватимуться з майже 5000-м колективом ДП «Добропіллявугілля – видобуток»?», – повідомив нардеп.

Він наголосив, що поки енергоблоки ТЕС і ТЕЦ відключені від енергосистеми через дефіцит, критична кількість вугілля накопичилась на складах шахт ДП «Добропіллявугілля – видобуток».

«100,7 тис. тонн вугілля не можуть відвантажити на «Центренерго» з шахт «Алмазна» та «Добропільська» через те, що «Укрзалізниця» не дає вагони», – додав нардеп.

Він наголосив, що вугільники не безпідставно переживають, що видобуте вугілля в таку погоду може просто згоріти на складах.

Нагадаємо, з початку липня кожна третя ТЕС працювала на мінімальній потужності, а Слов'янська ТЕС з 6 по 20 липня була зовсім зупинена.

Основною причиною зупинки енергоблоків ТЕС і ТЕЦ експерти називають обвал цін нижче собівартості.

За 1-12 липня середня ціна електроенергії на ринку на добу вперед становить 99 коп./кВт.год, що в 1,5 рази нижче номінальної собівартості ТЕС (1,6 грн / кВт.год, за даними «Донбасенерго»).

Компанія «Донбасенерго» причиною аномального обвалу цін компанія назвала «систематичні маніпуляції на ринку, а також недосконалість регуляторних норм».