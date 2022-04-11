Дві японські фармкомпанії призупинили клінічні випробування в Росії
Takeda також припинить нові інвестиції у проєкти в Росії
Проводити клінічні випробування на території Росії припинили Takeda Pharmaceutical й Astellas Pharma.
Takeda Pharmaceutical розробляє препарати в галузі онкології, гастроентерології, неврології, гематології. Також діяльність компанії спрямована на розробку вакцин та препаратів плазми крові.
Astellas Pharma проводить розробки в галузі урології, трансплантології та системної антигрибкової терапії.
Нагадаємо, у Росії в результаті війни проти України виник дефіцит деяких продуктів харчування, особливою популярністю користується цукор.
Черги вишукуються в усіх магазинах, а знайти на полицях цукор стає складніше. Люди штовхаються та отримують всього два пакети в одні руки.
Раніше стало відомо, що дефолт близько: кредитний рейтинг Росії пробив дно.
Нагадаємо, агентство Fitch знизило рейтинги російських банків.