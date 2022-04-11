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    Економіка та фінанси

    Дві японські фармкомпанії призупинили клінічні випробування в Росії

    Росія стала лідером за кількістю накладених на неї санкцій - Дві японські фармкомпанії призупинили клінічні випробування в Росії
    Росія стала лідером за кількістю накладених на неї санкцій
    фото з відкритих джерел

    Takeda також припинить нові інвестиції у проєкти в Росії

    Дві японські фармакологічні компанії припинили клінічні дослідження на території Росії. Усе через те, що окупант розпочав повномасштабну війну з Україною. Про це пише Nikkei.

    Проводити клінічні випробування на території Росії припинили Takeda Pharmaceutical й Astellas Pharma.

    Takeda Pharmaceutical розробляє препарати в галузі онкології, гастроентерології, неврології, гематології. Також діяльність компанії спрямована на розробку вакцин та препаратів плазми крові.

    Astellas Pharma проводить розробки в галузі урології, трансплантології та системної антигрибкової терапії.

    Нагадаємо, у Росії в результаті війни проти України виник дефіцит деяких продуктів харчування, особливою популярністю користується цукор.

    Черги вишукуються в усіх магазинах, а знайти на полицях цукор стає складніше. Люди штовхаються та отримують всього два пакети в одні руки.

    Раніше стало відомо, що дефолт близько: кредитний рейтинг Росії пробив дно.

    Нагадаємо, агентство Fitch знизило рейтинги російських банків.

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    Теги: росія окупанти санкції інвестиції війна рейтинг Україна окупація #stoprussia
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    Дві японські фармкомпанії призупинили клінічні випробування в Росії