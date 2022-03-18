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    Дві пачки в одні руки: в Росії покупці ледве не б'ються за цукор у магазинах (відео)

    Дві пачки в одні руки: в Росії покупці ледве не б'ються за цукор у магазинах (відео)
    фото: скріншот із відео

    Люди штовхаються та вихоплюють пакети у продавців

    У Росії в результаті війни проти України виник дефіцит деяких продуктів харчування, особливою популярністю користується цукор.

    Черги вишукуються в усіх магазинах, а знайти на полицях цукор стає складніше. Люди штовхаються та отримують всього два пакети в одні руки.

    Нагадаємо, Apple відмовилася продавати свої новинки у Росії.

    Раніше стало відомо, що дефолт близько: кредитний рейтинг Росії пробив дно.

    Нагадаємо, агентство Fitch знизило рейтинги російських банків.

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    Теги: росія окупанти санкції війна продукти Україна харчування окупація #stoprussia
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    Дві пачки в одні руки: в Росії покупці ледве не б'ються за цукор у магазинах (відео)