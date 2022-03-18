Дві пачки в одні руки: в Росії покупці ледве не б'ються за цукор у магазинах (відео)

Люди штовхаються та вихоплюють пакети у продавців

У Росії в результаті війни проти України виник дефіцит деяких продуктів харчування, особливою популярністю користується цукор.

Черги вишукуються в усіх магазинах, а знайти на полицях цукор стає складніше. Люди штовхаються та отримують всього два пакети в одні руки.

Нагадаємо, Apple відмовилася продавати свої новинки у Росії.

Раніше стало відомо, що дефолт близько: кредитний рейтинг Росії пробив дно.

Нагадаємо, агентство Fitch знизило рейтинги російських банків.

Читайте також: