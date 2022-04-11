На Харківщині від обстрілів за день загинули 10 людей

Найгарячішою точкою залишається Ізюм

На Харківщині в результаті обстрілів за день, за попередніми даними, загинули 10 людей, ще 11 – поранені. Про це в Телеграмі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Росіяни знову атакують мирне населення. Вдень окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру Балаклії, Пісочина, були сильні обстріли у Золочеві, Дергачах. На жаль, є загиблі та поранені серед мирних жителів. Станом на зараз відомо про 11 постраждалих, загинули 10 людей, серед них одна дитина», – повідомив голова обладміністрації.

Він додав, що найгарячішою точкою залишається Ізюм. Там наша армія тримає позиції, не дозволяючи перенаправити великі сили до Луганської та Донецької областей.

«Наші Збройні сили міцно тримають оборону Харкова, ми повністю володіємо ситуацією. По області проводимо евакуацію з Лозової та Барвінкового», – сказав Синєгубов.

Як повідомлялося, в селі Гусарівка Ізюмського району (Харківщина) російські військові довго катували, а потім спалили живцем цілу родину.