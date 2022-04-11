Під Києвом викрили склад мародерів: поліція затримала підозрюваних

Підозрювані ховали викрадене майно у підвалі будинку

Військовослужбовці Національної гвардії України в Ірпені викрили склад мародерів, коли патрулювали звільнене від окупантів місто. Про це повідомили в МВС України.

Як йдеться в повідомленні, нацгвардійці під час патрулювання помітили підозрілих осіб. Простеживши за ними, патрульні виявили у підвалі будинку склад з награбованими речами.

Підозрювані ж не змогли чітко пояснити, звідки вони мають виявлене майно. Наразі їх передали працівникам Національної поліції України для подальшого вияснення всіх обставин.

Нагадаємо, Ірпінь закрили на виїзд. А на блокпостах перевірятимуть усі автівки, щоби боротися з мародерством у місті.

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