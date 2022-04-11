  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Під Києвом викрили склад мародерів: поліція затримала підозрюваних

    В Ірпені викрили склад мародерів - Під Києвом викрили склад мародерів: поліція затримала підозрюваних
    В Ірпені викрили склад мародерів
    фото: МВС

    Підозрювані ховали викрадене майно у підвалі будинку

    Військовослужбовці Національної гвардії України в Ірпені викрили склад мародерів, коли патрулювали звільнене від окупантів місто. Про це повідомили в МВС України.

    Як йдеться в повідомленні, нацгвардійці під час патрулювання помітили підозрілих осіб. Простеживши за ними, патрульні виявили у підвалі будинку склад з награбованими речами.

    Підозрювані ж не змогли чітко пояснити, звідки вони мають виявлене майно. Наразі їх передали працівникам Національної поліції України для подальшого вияснення всіх обставин.

    Нагадаємо, Ірпінь закрили на виїзд. А на блокпостах перевірятимуть усі автівки, щоби боротися з мародерством у місті.

    Читайте також:
    Теги: росія МВС окупанти війна Ірпінь рятувальники Україна поліція майно окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Під Києвом викрили склад мародерів: поліція затримала підозрюваних