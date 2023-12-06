«Путін не зупиниться»: Байден закликав Конгрес виділити гроші Україні

Байден уточнив, що глава Кремля продовжить свою атаку та нападе на НАТО

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав Конгрес схвалити запит, який включає понад $60 млрд на фінансування допомоги Україні. Про це стало відомо із трансляції виступу Байдена.

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«Конгрес має затвердити додаткове фінансування для України. Мене шокує, що ми дійшли до цього часу і республіканці відмовляються його затверджувати», – наголосив президент США.

Він нагадав, що російські солдати продовжують чинити воєнні злочини, а український народ захищається вже майже два роки. І США мають пишатися, що допомагають Україні досягти успіху.

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Байден розповів, що сьогодні, 6 грудня, зустрічався в онлайн-форматі з лідерами «Великої сімки». І на зустрічі було обговорено готовність продовжувати підтримувати Україну. «Я не готовий від цього відмовитися, американський народ також. Якщо Путін захопить Україну, то він на цьому не зупиниться», – додав він.

Байден уточнив, що глава Кремля продовжить свою атаку та нападе на НАТО. І тоді влада США побачить те, чого не хоче бачити, – війну американців із росіянами.

«Сьогоднішнє голосування пам'ятатимуть довго. Чи повернемося ми спиною до справи свободи і волі? Ми не можемо дати Путіну виграти. Ми не можемо допустити зриву поставок в Україну. Радикальні республіканці тримають у заручниках допомогу Україні», – наголосив президент США.

Він уточнив, що між демократами та республіканцями є розбіжності, але партійна політика не повинна суперечити цінностям та державним цілям США.

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«Весь світ дивиться, що роблять США. Якщо ми не підтримуватимемо Україну, то що робитиме решта світу? Я закликаю Конгрес захистити свободу. Давайте це зробимо, щоб Путін не захопив Україну і не просунувся далі», – резюмував Байден.

Нагадаємо, на військову допомогу для України Сполучені Штати Америки ще мають $5,9 млрд.