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«Путін не зупиниться»: Байден закликав Конгрес виділити гроші Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Путін не зупиниться»: Байден закликав Конгрес виділити гроші Україні
фото з відкритих джерел

Байден уточнив, що глава Кремля продовжить свою атаку та нападе на НАТО

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав Конгрес схвалити запит, який включає понад $60 млрд на фінансування допомоги Україні. Про це стало відомо із трансляції виступу Байдена.

«Конгрес має затвердити додаткове фінансування для України. Мене шокує, що ми дійшли до цього часу і республіканці відмовляються його затверджувати», – наголосив президент США.

Він нагадав, що російські солдати продовжують чинити воєнні злочини, а український народ захищається вже майже два роки. І США мають пишатися, що допомагають Україні досягти успіху.

Байден розповів, що сьогодні, 6 грудня, зустрічався в онлайн-форматі з лідерами «Великої сімки». І на зустрічі було обговорено готовність продовжувати підтримувати Україну. «Я не готовий від цього відмовитися, американський народ також. Якщо Путін захопить Україну, то він на цьому не зупиниться», – додав він.

Байден уточнив, що глава Кремля продовжить свою атаку та нападе на НАТО. І тоді влада США побачить те, чого не хоче бачити, – війну американців із росіянами.

«Сьогоднішнє голосування пам'ятатимуть довго. Чи повернемося ми спиною до справи свободи і волі? Ми не можемо дати Путіну виграти. Ми не можемо допустити зриву поставок в Україну. Радикальні республіканці тримають у заручниках допомогу Україні», – наголосив президент США.

Він уточнив, що між демократами та республіканцями є розбіжності, але партійна політика не повинна суперечити цінностям та державним цілям США.

«Весь світ дивиться, що роблять США. Якщо ми не підтримуватимемо Україну, то що робитиме решта світу? Я закликаю Конгрес захистити свободу. Давайте це зробимо, щоб Путін не захопив Україну і не просунувся далі», – резюмував Байден.

Нагадаємо, на військову допомогу для України Сполучені Штати Америки ще мають $5,9 млрд.

Теги: США Джозеф Байден війна путін фінансування Україна президент

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