Скільки грошей піде на війну? Порівняймо бюджети

Увесь наш бюджет війни складеться із запозичень і допомоги від західних друзів

Це війна грошей. Не стільки героїзмів, відчайдушності, самопосвят – а грошей та технічно-матеріяльних ресурсів. Їхню відсутність чи нестачу ніщо не може перекрити, навіть найвідважніша відвага й найхоробріша хоробрість. Планку позалюдського героїзму треба міняти на послідовну, продуману, калькуляторну державну стратегію.

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Якщо під таким кутом аналізувати наш і їхній заділ на наступний рік, то треба говорити про три бюджети.

Росія

$110 млрд закладено на війну. Видатки на армію убивць збільшені на 70%, ніж торік. Ворог перевів свою економіку на воєнні рейки: 40% усього обороту піде на геноцид в Україні.

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Україна

$45 млрд заплановано на військо. Це стільки, як торік. Зростання видатків на оборону нема, зате є збільшення видатків на державні та репресивні органи. По суті весь бюджет війни складеться із запозичень і допомоги від західних друзів.

США

$887 млрд – оборонний бюджет-2024. Це у 8 разів більше, ніж російський, але пропорційно до національного ВВП це – аж раптом 4%. Цільово на допомогу Україні Байден мало не на колінах випрошує в трампістів 60 млрд. Від оборонного бюджету це становить 7%. Та й то треба в ноги падати й руці республіканцям цілувати.