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Остап Дроздов Журналіст

Скільки грошей піде на війну? Порівняймо бюджети

glavcom.ua
Україна $45 млрд заплановала на військо
фото: finance.ua

Увесь наш бюджет війни складеться із запозичень і допомоги від західних друзів

Це війна грошей. Не стільки героїзмів, відчайдушності, самопосвят – а грошей та технічно-матеріяльних ресурсів. Їхню відсутність чи нестачу ніщо не може перекрити, навіть найвідважніша відвага й найхоробріша хоробрість. Планку позалюдського героїзму треба міняти на послідовну, продуману, калькуляторну державну стратегію.

Якщо під таким кутом аналізувати наш і їхній заділ на наступний рік, то треба говорити про три бюджети.

Росія

$110 млрд закладено на війну. Видатки на армію убивць збільшені на 70%, ніж торік. Ворог перевів свою економіку на воєнні рейки: 40% усього обороту піде на геноцид в Україні.

Україна

$45 млрд заплановано на військо. Це стільки, як торік. Зростання видатків на оборону нема, зате є збільшення видатків на державні та репресивні органи. По суті весь бюджет війни складеться із запозичень і допомоги від західних друзів.

США

$887 млрд – оборонний бюджет-2024. Це у 8 разів більше, ніж російський, але пропорційно до національного ВВП це – аж раптом 4%. Цільово на допомогу Україні Байден мало не на колінах випрошує в трампістів 60 млрд. Від оборонного бюджету це становить 7%. Та й то треба в ноги падати й руці республіканцям цілувати.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна війна бюджет США росія

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Остап Дроздов

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